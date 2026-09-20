DIF Saltillo brinda más de 11 mil servicios gratuitos de salud

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Saltillo ha brindado 11 mil 737 servicios gratuitos de atención médica y psicológica a través de los Espacios DIF, informó Luly López Naranjo, presidenta honoraria del organismo. Explicó que este programa surgió con el objetivo de acercar los servicios del DIF a las familias, principalmente en sectores donde existen mayores necesidades sociales y donde trasladarse a una consulta puede representar una dificultad.

“Este programa nació a partir de la necesidad de llevar los servicios del DIF más cerca de las personas, especialmente a zonas donde existen mayores necesidades sociales y donde el traslado puede representar una dificultad para las familias, y de esta manera tenemos la posibilidad de ampliar el alcance de la atención médica y psicológica”, dijo. Del total de servicios otorgados, 6 mil 919 corresponden a atenciones médicas, mil 692 a orientaciones psicológicas y 3 mil 126 a medicamentos entregados. López Naranjo señaló que los Espacios DIF buscan facilitar el acceso a servicios de salud física y emocional sin que las personas tengan que recorrer grandes distancias o asumir el costo de una consulta particular. Entre los servicios disponibles se encuentran atención y orientación médica gratuita, atención psicológica, primeros auxilios emocionales, asesoría y acompañamiento familiar, así como acciones de prevención y cuidado de la salud mental.

Actualmente operan cuatro Espacios DIF construidos en las colonias Tierra y Libertad, Satélite Sur, Hidalgo y Urdiñola. Además, el organismo mantiene presencia en otros Centros Comunitarios de Saltillo ubicados en Vistas de Peña, Emiliano Zapata, Valle de las Aves, Loma Linda, Misión Cerritos, Oceanía, Lomas del Refugio, Nogales, Zaragoza, Mirasierra, Morelos, La Herradura, Valle de San Antonio, Espinoza Mireles, Margaritas y Saltillo 2000. Como parte de la expansión de esta red, se contemplan nuevos Espacios DIF en Morelos, Saltillo 2000, Margaritas y Oceanía, con la finalidad de acercar la atención médica y psicológica a más sectores de la ciudad.

La presidenta honoraria destacó que el funcionamiento de estos espacios ha sido posible mediante la colaboración de instituciones educativas, empresas, profesionales de la salud y organizaciones de la sociedad civil. “La colaboración con universidades permite fortalecer la atención profesional y generar espacios para prácticas y servicio social; y además empresas y organizaciones también se han sumado mediante donaciones de mobiliario, equipamiento y medicamentos, fortaleciendo la capacidad de atención de los espacios”, señaló.