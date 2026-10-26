‘¡Basta de robos y violencia!’ Paran transportistas la carretera 57; buscan seguridad y alto a extorsiones

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    ‘¡Basta de robos y violencia!’ Paran transportistas la carretera 57; buscan seguridad y alto a extorsiones
    Con pancartas contra la inseguridad, transportistas se sumaron al paro nacional sobre la carretera federal 57, en los límites de Monclova y Castaños. LIDIET MEXICANO

Transportistas se sumaron al paro nacional en la carretera 57, entre Monclova y Castaños, para exigir seguridad ante los asaltos y las extorsiones

MONCLOVA, COAH.- “¡Basta de robos y violencia!”, se leía en las pancartas colocadas en tráileres que este lunes se sumaron al paro nacional del autotransporte de carga, sobre la carretera federal 57, en los límites de Monclova y Castaños, donde transportistas alzaron la voz contra la inseguridad que enfrentan diariamente en las carreteras del país.

Cansados de los asaltos, las extorsiones y de salir a trabajar sin tener la certeza de regresar a casa, los operadores se unieron a la movilización nacional para exigir a las autoridades acciones contundentes que les permitan viajar sin poner en riesgo su vida.

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$!Los operadores exigieron mayor vigilancia en las carreteras del país ante los constantes asaltos y las extorsiones que denuncian durante sus recorridos.
Los operadores exigieron mayor vigilancia en las carreteras del país ante los constantes asaltos y las extorsiones que denuncian durante sus recorridos. LIDIET MEXICANO

La protesta se desarrolló sin cerrar la circulación vehicular, pero con un mensaje claro: el miedo se ha convertido en parte de la jornada de quienes recorren las carreteras para trasladar mercancías.

“Vas con el Jesús en la boca, porque no sabes si vas a regresar”, expresaron transportistas al describir la incertidumbre que enfrentan cada vez que salen a carretera, ante el riesgo de ser interceptados por delincuentes y perder no solamente sus pertenencias, sino también las unidades con las que trabajan.

Advirtieron que ni siquiera detenerse a descansar representa una garantía de seguridad, pues denunciaron que en algunos paraderos los operadores también son víctimas de asaltos, por lo que exigieron espacios seguros y mayor vigilancia en las rutas de carga.

A la delincuencia se suman las malas condiciones de las carreteras, las extorsiones y los gastos que deben cubrir durante sus recorridos, situaciones que, afirmaron, complican cada vez más las actividades del sector.

El movimiento también incluye reclamos por las disposiciones fiscales que afectan a las empresas transportistas, así como la exigencia de revisar los estímulos relacionados con el pago de peajes.

Los inconformes señalaron que han buscado respuestas de las autoridades, pero ante la falta de soluciones satisfactorias decidieron respaldar el paro nacional por tiempo indefinido.

Detrás de cada tráiler, señalaron, hay un operador que arriesga su vida y una familia que espera su regreso. Por ello, insistieron en que no pueden seguir trabajando bajo el temor constante de sufrir un asalto.

Con sus unidades y pancartas sobre la carretera 57, los transportistas hicieron visible su hartazgo y exigieron que la seguridad deje de ser una promesa y se convierta en una garantía para quienes diariamente mantienen en movimiento las mercancías del país.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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