En el CAM No. 11 en Ramos Arizpe, reconocen apoyo del programa ‘En Tu Escuela Tú Eliges’

Lo anterior se dio a conocer tras la entrega número 49 de este programa, en la que docentes y personal educativo coincidieron en que este tipo de apoyos representa un avance sustancial en la calidad educativa, particularmente en instituciones de atención especializada, donde las condiciones materiales inciden de forma directa en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

RAMOS ARIZPE, COAH.- La comunidad educativa del Centro de Atención Múltiple (CAM) No. 11 reconoció los beneficios tangibles del programa “En Tu Escuela Tú Eliges”, impulsado por el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, al considerar que sus acciones contribuyen de manera significativa tanto al fortalecimiento de la infraestructura escolar como al desarrollo integral de las y los estudiantes.

En este contexto, Cecy López Ruvalcaba, docente de Lenguaje y Comunicación, destacó que los beneficios recibidos impactan de manera positiva en el entorno formativo, al permitir mejorar las herramientas pedagógicas disponibles para el alumnado.

“A nosotros nos complace recibir este beneficio, nos ayuda especialmente en mejorar la calidad con material y mobiliario. Todo esto permite que nuestro centro esté mejor para darles una mejor calidad a los alumnos; muchas gracias por voltear a ver a nuestra escuela. Que siga habiendo este tipo de programas porque nos están beneficiando mucho.”

Por su parte, la supervisora de la zona 110 de Educación Especial, San Juanita Hurtado Suárez, subrayó el alcance integral de estas acciones, al señalar que los apoyos trascienden el ámbito académico y fortalecen a toda la comunidad educativa, incluyendo aspectos sociales y deportivos.

“Esto nos trae mucho beneficio de varias formas, impacta tanto a los alumnos, a los maestros y a la comunidad en general que estamos trabajando aquí, además permeó hasta lo deportivo; muy bien por todos los apoyos. Siempre hemos recibido el apoyo de Tomás Gutiérrez, desde antes de que fuera alcalde, quiero resaltar el inmenso apoyo con el transporte que le proporciona a nuestros alumnos, siempre con los mejores resultados, siempre nos dan respuesta, que nos siga apoyando como siempre lo ha hecho; estamos más que agradecidos.”

A su vez, la directora del CAM No. 11, Luz Raquel Méndez Guzmán, resaltó el valor social del programa, al considerar que este tipo de iniciativas no solo mejoran las condiciones físicas de los planteles, sino que también envían un mensaje de inclusión y reconocimiento hacia las y los estudiantes que forman parte de la educación especial.

“Para nosotros este apoyo significa muchísimo, porque no solo mejora nuestras condiciones dentro del aula, también representa que nuestras y nuestros alumnos están siendo tomados en cuenta. Agradecemos al alcalde Tomás Gutiérrez Merino por su sensibilidad y por escuchar las necesidades reales de nuestra comunidad”.