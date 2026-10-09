Benefician a más de 40 mil habitantes de Torreón con impermeabilizante a bajo costo

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    Benefician a más de 40 mil habitantes de Torreón con impermeabilizante a bajo costo
    Riquelme destacó que el objetivo es prevenir filtraciones, humedad y daños en las viviendas ante la posibilidad de nuevas lluvias. CORTESÍA

El programa ha llegado a más de 80 colonias y comunidades ejidales del municipio

TORREÓN, COAH.- Más de 40 mil habitantes de Torreón se han beneficiado con el programa municipal de impermeabilizante a bajo costo, una estrategia que continúa vigente ante la posibilidad de nuevas lluvias y que busca prevenir filtraciones y daños en las viviendas.

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que el apoyo ha llegado a más de 80 colonias y comunidades ejidales, donde las familias pueden adquirir cubetas de impermeabilizante de 15 litros por 200 pesos, lo que representa un ahorro en los gastos de mantenimiento de sus hogares.

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La continuidad del programa cobra relevancia tras las lluvias registradas recientemente en la ciudad, que provocaron diversas afectaciones y obligaron a desplegar acciones de atención inmediata en distintos sectores.

En este contexto, el edil señaló que, además de los trabajos de reparación de vialidades y mejoramiento de los servicios públicos, su administración mantiene medidas preventivas para proteger el patrimonio de las familias ante posibles contingencias climatológicas.

Explicó que facilitar materiales de construcción y mantenimiento a precios accesibles permite a los ciudadanos mejorar sus viviendas sin comprometer significativamente su economía, particularmente en los sectores donde estos gastos representan una carga importante.

Riquelme Solís destacó que la estrategia contempla tanto la atención de los daños ocasionados por las precipitaciones como la prevención de nuevas afectaciones, mediante apoyos que contribuyan a mantener los inmuebles en condiciones adecuadas.

Entre las comunidades beneficiadas se encuentran Ana, El Tajito, Ignacio Allende, La Concha, La Joya, La Paz, Los Arenales y Zaragoza, además de otros sectores urbanos y rurales del municipio.

El alcalde sostuvo que contar con viviendas en mejores condiciones contribuye a la seguridad y tranquilidad de sus habitantes, por lo que consideró necesario mantener este tipo de apoyos junto con las acciones de infraestructura y servicios que desarrolla el Ayuntamiento.

Asimismo, reiteró que el objetivo es ofrecer alternativas para que los torreonenses se anticipen a los problemas derivados de las lluvias y eviten que las filtraciones y la humedad ocasionen daños mayores en sus propiedades.

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Para acceder al beneficio, las personas interesadas deberán acudir a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Social, ubicadas en el bulevar Revolución, esquina con la calle Degollado.

Como requisitos, deberán presentar una copia de su credencial para votar vigente y un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

El programa forma parte de las acciones municipales orientadas al mejoramiento de la vivienda y la protección del patrimonio familiar.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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