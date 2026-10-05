Liderea Miguel Riquelme aprobación entre alcaldes de Coahuila

El resultado ubica al alcalde de Torreón en el primer lugar del Ranking Estatal de Aprobación de alcaldes, por encima de los presidentes municipales de las principales ciudades consideradas en el estudio.

TORREÓN, COAH.- Con una aprobación ciudadana de 63.8 por ciento, Miguel Ángel Riquelme Solís se colocó en septiembre como el Alcalde mejor evaluado de Coahuila , según la medición realizada por Demoscopia Digital en alianza con La Jornada Estado de México.

La evaluación también refleja un incremento en el respaldo ciudadano hacia Riquelme Solís. En agosto registró 62.5 por ciento de aprobación y para septiembre alcanzó 63.8 por ciento, un avance de 1.3 puntos porcentuales.

El segundo sitio correspondió a Jacobo Rodríguez, alcalde de Piedras Negras, con 61.1 por ciento, mientras que Javier Díaz, presidente municipal de Saltillo, obtuvo 60.4 por ciento y se ubicó en la tercera posición.

En el cuarto lugar apareció Tomás Gutiérrez, de Ramos Arizpe, con 58.5 por ciento de aprobación, seguido por Carlos Villarreal, alcalde de Monclova, quien registró 56.7 por ciento.

La medición se conoce a tres meses de que Riquelme Solís asumiera la Presidencia Municipal de Torreón, en julio pasado, luego del fallecimiento de Román Alberto Cepeda González, quien ocupaba anteriormente el cargo. De esta manera, el ejercicio recoge la percepción ciudadana durante la primera etapa de su administración.

Según la ficha metodológica de Demoscopia Digital, las entrevistas a los encuestados fueron realizadas mediante llamadas telefónicas del 27 al 30 de septiembre de 2026, a través de un sistema de marcación y captura digital multiagente.

El estudio contempló a hombres y mujeres mayores de 18 años residentes en Coahuila y reportó mil entrevistas representativas en cada una de las ciudades evaluadas. La encuesta establece un margen de error de ±3.8 por ciento y un nivel de confianza de 95 por ciento, bajo el supuesto de varianza máxima.