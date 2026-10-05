Liderea Miguel Riquelme aprobación entre alcaldes de Coahuila

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    Liderea Miguel Riquelme aprobación entre alcaldes de Coahuila
    A solo tres meses de haber asumido el cargo, Miguel Ángel Riquelme se ubica como el mejor alcalde de Coahuila. SANDRA GÓMEZ

Jacobo Rodríguez, de Piedras Negras y Javier Díaz, de Saltillo, se ubican en segundo y tercer lugar, respectivamente

TORREÓN, COAH.- Con una aprobación ciudadana de 63.8 por ciento, Miguel Ángel Riquelme Solís se colocó en septiembre como el Alcalde mejor evaluado de Coahuila, según la medición realizada por Demoscopia Digital en alianza con La Jornada Estado de México.

El resultado ubica al alcalde de Torreón en el primer lugar del Ranking Estatal de Aprobación de alcaldes, por encima de los presidentes municipales de las principales ciudades consideradas en el estudio.

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La evaluación también refleja un incremento en el respaldo ciudadano hacia Riquelme Solís. En agosto registró 62.5 por ciento de aprobación y para septiembre alcanzó 63.8 por ciento, un avance de 1.3 puntos porcentuales.

El segundo sitio correspondió a Jacobo Rodríguez, alcalde de Piedras Negras, con 61.1 por ciento, mientras que Javier Díaz, presidente municipal de Saltillo, obtuvo 60.4 por ciento y se ubicó en la tercera posición.

En el cuarto lugar apareció Tomás Gutiérrez, de Ramos Arizpe, con 58.5 por ciento de aprobación, seguido por Carlos Villarreal, alcalde de Monclova, quien registró 56.7 por ciento.

La medición se conoce a tres meses de que Riquelme Solís asumiera la Presidencia Municipal de Torreón, en julio pasado, luego del fallecimiento de Román Alberto Cepeda González, quien ocupaba anteriormente el cargo. De esta manera, el ejercicio recoge la percepción ciudadana durante la primera etapa de su administración.

Según la ficha metodológica de Demoscopia Digital, las entrevistas a los encuestados fueron realizadas mediante llamadas telefónicas del 27 al 30 de septiembre de 2026, a través de un sistema de marcación y captura digital multiagente.

El estudio contempló a hombres y mujeres mayores de 18 años residentes en Coahuila y reportó mil entrevistas representativas en cada una de las ciudades evaluadas. La encuesta establece un margen de error de ±3.8 por ciento y un nivel de confianza de 95 por ciento, bajo el supuesto de varianza máxima.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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