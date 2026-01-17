Benefician con autobús escolar a alumnos de comunidades de General Cepeda

Coahuila
/ 17 enero 2026
    Benefician con autobús escolar a alumnos de comunidades de General Cepeda
    Se busca reducir los riesgos asociados al traslado de estudiantes de sus domicilios a sus escuelas. FOTO: CORTESÍA

Se espera que la unidad impacte a 345 familias de diferentes ejidos de la zona

El Gobierno de Coahuila entregó un autobús escolar para comunidades rurales del municipio de General Cepeda, con el objetivo de facilitar el traslado de estudiantes que habitan en ejidos alejados de los centros educativos.

La unidad beneficiará a alumnos de los ejidos Macuyú, Alamitos, Presa de Guadalupe, Dos de Abril y El Tejocote, lo que impacta a alrededor de 354 familias de la región. Las autoridades señalaron que el transporte busca reducir los riesgos asociados a los recorridos diarios que realizan los estudiantes para acudir a clases.

TE PUEDE INTERESAR: Activa Gobierno de Coahuila plan laboral tras reajuste en General Motors

La entrega se realizó a través de la estrategia Mejora Coahuila, en coordinación con autoridades municipales. Durante el acto, representantes del programa indicaron que la acción forma parte de los esfuerzos para ampliar el acceso a servicios educativos en zonas rurales del estado.

La alcaldesa de General Cepeda, Mayra Ramos, señaló que el autobús fue resultado de solicitudes realizadas por madres de familia del municipio y que contribuirá a mejorar las condiciones de traslado de los estudiantes.

Autoridades estatales recordaron que, al inicio del ciclo escolar 2025–2026, se implementaron en la entidad otros apoyos para la comunidad educativa, como la entrega de útiles escolares, uniformes y unidades de transporte.

Al evento asistieron funcionarios de distintas dependencias estatales y municipales, así como personal del programa Mejora Coahuila.

Temas


Educación

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Morenistas coinciden que el caso contra VANGUARDIA refleja prácticas irregulares históricas.

Diputados de Morena cuestionan fallas en la Fiscalía tras detención y liberación de Armando Castilla
El sector industrial teme que el impacto se multiplique en las empresas proveedoras.

Saltillo: Advierten riesgo en empleos de proveedores tras despido en General Motors
Xenovenator esponosai es una nueva especie de dinosaurio presentada hace pocos días por el Museo del Desierto.

Las rocas en Coahuila guardan los secretos de esta tierra de dinosaurios

Las familias fueron notificadas del hallazgo de dos piezas biológicas.

Coahuila: Esperan encontrar nuevos indicios en Pasta de Conchos
El reajuste en la producción de General Motors en Coahuila provocó un proceso de transición laboral para algunos trabajadores.

Activa Gobierno de Coahuila plan laboral tras reajuste en General Motors
Ricardo Salinas: Delirio de persecución

Ricardo Salinas: Delirio de persecución
Imagen representativa de la interacción entre personas e IA.

La IA se está apoderando de todos los medios de comunicación
true

Gobierno de la República: urge su intervención en Nuevo León