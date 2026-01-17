Benefician con autobús escolar a alumnos de comunidades de General Cepeda

El Gobierno de Coahuila entregó un autobús escolar para comunidades rurales del municipio de General Cepeda, con el objetivo de facilitar el traslado de estudiantes que habitan en ejidos alejados de los centros educativos.

La unidad beneficiará a alumnos de los ejidos Macuyú, Alamitos, Presa de Guadalupe, Dos de Abril y El Tejocote, lo que impacta a alrededor de 354 familias de la región. Las autoridades señalaron que el transporte busca reducir los riesgos asociados a los recorridos diarios que realizan los estudiantes para acudir a clases.

La entrega se realizó a través de la estrategia Mejora Coahuila, en coordinación con autoridades municipales. Durante el acto, representantes del programa indicaron que la acción forma parte de los esfuerzos para ampliar el acceso a servicios educativos en zonas rurales del estado.

La alcaldesa de General Cepeda, Mayra Ramos, señaló que el autobús fue resultado de solicitudes realizadas por madres de familia del municipio y que contribuirá a mejorar las condiciones de traslado de los estudiantes.

Autoridades estatales recordaron que, al inicio del ciclo escolar 2025–2026, se implementaron en la entidad otros apoyos para la comunidad educativa, como la entrega de útiles escolares, uniformes y unidades de transporte.

Al evento asistieron funcionarios de distintas dependencias estatales y municipales, así como personal del programa Mejora Coahuila.