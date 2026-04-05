Bibliotecas de Nava, Coahuila, serán sede del Taller de Primavera

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 5 abril 2026
    Bibliotecas de Nava, Coahuila, serán sede del Taller de Primavera
    El objetivo es ofrecer un espacio de aprendizaje, convivencia y recreación. CORTESÍA

La actividad es promovida a través del departamento de Educación

NAVA, COAH.- El Gobierno Municipal de Nava, a través del departamento de Educación, lanzó la convocatoria para el Taller de Primavera, dirigido a niñas y niños de entre 6 y 10 años, con el propósito de ofrecer un espacio de aprendizaje, convivencia y recreación en un entorno seguro y creativo.

Las actividades se llevarán a cabo del 6 al 10 de abril, en un horario de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en tres sedes del municipio: la Biblioteca Venustiano Carranza, ubicada en la colonia 2 de Agosto; la Biblioteca Profesor Federico Berrueto Ramón, en la Zona Centro; y la Biblioteca Ramiro Mejía, en la colonia del Valle.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/con-evento-inclusivo-celebran-en-nava-coahuila-el-dia-internacional-del-sindrome-de-down-GL19655311

De acuerdo con la convocatoria, el taller será completamente gratuito y estará enfocado en brindar a los menores actividades educativas y recreativas acordes a su edad, fomentando la creatividad y el desarrollo integral.

Las autoridades municipales extendieron la invitación a madres y padres de familia para que inscriban a sus hijos y aprovechen esta alternativa formativa durante la temporada vacacional.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno Municipal de Nava busca fortalecer los espacios educativos y promover el sano esparcimiento entre la niñez de la comunidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Talleres

Localizaciones


Coahuila
Nava

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: El feminismoque ya no es (parte I)

NosotrAs: El feminismo
que ya no es (parte I)

true

La coneja (y el conejo)
true

ICE: La banalidad del mal en el siglo XXI
true

Salvar a AHMSA y a la clase trabajadora
true

PEMEX, ¡NO MANCHES!
CUARTOSCURO

Desaparecidos: Mira la 4T para otro lado
true

Los ‘cristos coronados’ en las yucas de mi tierra
Busca planteamiento evitar inequidad en elecciones de Coahuila, que este año renovarán la totalidad del Congreso de Coahuila.

Coahuila: Ante riesgos, plantean regular uso de IA en las campañas políticas