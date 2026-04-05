Bibliotecas de Nava, Coahuila, serán sede del Taller de Primavera

NAVA, COAH.- El Gobierno Municipal de Nava, a través del departamento de Educación, lanzó la convocatoria para el Taller de Primavera, dirigido a niñas y niños de entre 6 y 10 años, con el propósito de ofrecer un espacio de aprendizaje, convivencia y recreación en un entorno seguro y creativo.

Las actividades se llevarán a cabo del 6 al 10 de abril, en un horario de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en tres sedes del municipio: la Biblioteca Venustiano Carranza, ubicada en la colonia 2 de Agosto; la Biblioteca Profesor Federico Berrueto Ramón, en la Zona Centro; y la Biblioteca Ramiro Mejía, en la colonia del Valle.