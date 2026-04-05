Bibliotecas de Nava, Coahuila, serán sede del Taller de Primavera
La actividad es promovida a través del departamento de Educación
NAVA, COAH.- El Gobierno Municipal de Nava, a través del departamento de Educación, lanzó la convocatoria para el Taller de Primavera, dirigido a niñas y niños de entre 6 y 10 años, con el propósito de ofrecer un espacio de aprendizaje, convivencia y recreación en un entorno seguro y creativo.
Las actividades se llevarán a cabo del 6 al 10 de abril, en un horario de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en tres sedes del municipio: la Biblioteca Venustiano Carranza, ubicada en la colonia 2 de Agosto; la Biblioteca Profesor Federico Berrueto Ramón, en la Zona Centro; y la Biblioteca Ramiro Mejía, en la colonia del Valle.
De acuerdo con la convocatoria, el taller será completamente gratuito y estará enfocado en brindar a los menores actividades educativas y recreativas acordes a su edad, fomentando la creatividad y el desarrollo integral.
Las autoridades municipales extendieron la invitación a madres y padres de familia para que inscriban a sus hijos y aprovechen esta alternativa formativa durante la temporada vacacional.
Con este tipo de iniciativas, el Gobierno Municipal de Nava busca fortalecer los espacios educativos y promover el sano esparcimiento entre la niñez de la comunidad.