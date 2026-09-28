Fumigan Gimnasio Municipal de Ramos Arizpe para prevenir presencia de mosquitos

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Fumigan Gimnasio Municipal de Ramos Arizpe para prevenir presencia de mosquitos
    Los trabajos forman parte de las medidas para reducir riesgos asociados al dengue y fortalecer la prevención sanitaria. CORTESÍA

La termonebulización permitió atender áreas exteriores y puntos donde pueden concentrarse los mosquitos

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, en coordinación con la Secretaría de Salud de Coahuila, reforzó las acciones preventivas contra el dengue mediante trabajos de termonebulización en distintos sectores de la ciudad.

En el Gimnasio Municipal se realizaron labores de termonebulización para reducir la presencia del mosquito transmisor del dengue en uno de los espacios de mayor concurrencia, con atención especial en áreas exteriores y puntos donde estos insectos pueden concentrarse.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/brindan-80-servicios-gratuitos-para-mascotas-en-ramos-arizpe-GD23758871

La termonebulización consiste en dispersar, mediante calor, un producto líquido autorizado en forma de una niebla fina para favorecer su distribución en las zonas que requieren tratamiento.

El Municipio señaló que estas acciones forman parte del trabajo coordinado con el Gobierno del Estado para mantener en condiciones adecuadas los espacios públicos y atender de manera preventiva posibles riesgos para la población.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-no-baja-la-guardia-y-mantiene-operativos-de-vigilancia-alcalde-MD23758532

El Gobierno Municipal destacó que la colaboración con la Secretaría de Salud permite intervenir en espacios deportivos y de asistencia familiar para brindar mayor seguridad a niñas, niños, jóvenes, deportistas y familias que diariamente utilizan estas instalaciones.

$!En el Gimnasio Municipal se llevaron a cabo trabajos de termonebulización para prevenir la proliferación del mosquito.
En el Gimnasio Municipal se llevaron a cabo trabajos de termonebulización para prevenir la proliferación del mosquito. CORTESÍA

Las labores se suman a las medidas de prevención para disminuir los riesgos asociados al dengue y fortalecer las acciones de cuidado de la salud pública.

Además, el Ayuntamiento exhortó a las familias a participar desde sus hogares mediante la eliminación de recipientes y objetos que puedan acumular agua, así como mantener limpios patios y espacios exteriores, con el fin de evitar la formación de criaderos de mosquitos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dengue
Servicios Públicos

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Prohibido criticar a la 4T

Prohibido criticar a la 4T
true

POLITICÓN: AHMSA, las sospechas detrás de la adjudicación en la subasta

true

Coahuila: Seguridad vial, el rezago que a nadie le importa
Entre delitos federales en investigación podría haber casos de corrupción como cohecho o peculado.

Rompen récord investigaciones federales contra funcionarios en Coahuila
Julio Rodríguez fue uno de los protagonistas del triunfo de Saltillo Soccer sobre Santos Laguna en la tercera fecha de la Copa Promesas

Saltillo Soccer vs Club Calor: horario y dónde ver la Jornada 4 de Copa Promesas
Arturo Domínguez defiende oferta por AHMSA y promete agua para Monclova

‘No soy un improvisado ni prestanombres’: Arturo Domínguez, empresario que ofertó por AHMSA
El suicidio asistido es legal en muchos países occidentales , incluida Francia.

El papa León XIV denuncia la ‘falsa compasión’ del suicidio asistido
Una mujer cruza una intersección frente a una valla publicitaria que muestra retratos del difunto líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei (derecha), los difuntos líderes del grupo Hezbolá del Líbano, Hassan Nasrallah (centro izquierda) y Hashem Safieddine.

Afirma Scott Bessent, secretario del Tesoro de EU afirma que la economía de Irán no tendrá nada que comerciar en dos semanas