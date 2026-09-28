Fumigan Gimnasio Municipal de Ramos Arizpe para prevenir presencia de mosquitos

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, en coordinación con la Secretaría de Salud de Coahuila, reforzó las acciones preventivas contra el dengue mediante trabajos de termonebulización en distintos sectores de la ciudad. En el Gimnasio Municipal se realizaron labores de termonebulización para reducir la presencia del mosquito transmisor del dengue en uno de los espacios de mayor concurrencia, con atención especial en áreas exteriores y puntos donde estos insectos pueden concentrarse.

La termonebulización consiste en dispersar, mediante calor, un producto líquido autorizado en forma de una niebla fina para favorecer su distribución en las zonas que requieren tratamiento. El Municipio señaló que estas acciones forman parte del trabajo coordinado con el Gobierno del Estado para mantener en condiciones adecuadas los espacios públicos y atender de manera preventiva posibles riesgos para la población.

El Gobierno Municipal destacó que la colaboración con la Secretaría de Salud permite intervenir en espacios deportivos y de asistencia familiar para brindar mayor seguridad a niñas, niños, jóvenes, deportistas y familias que diariamente utilizan estas instalaciones.

Las labores se suman a las medidas de prevención para disminuir los riesgos asociados al dengue y fortalecer las acciones de cuidado de la salud pública. Además, el Ayuntamiento exhortó a las familias a participar desde sus hogares mediante la eliminación de recipientes y objetos que puedan acumular agua, así como mantener limpios patios y espacios exteriores, con el fin de evitar la formación de criaderos de mosquitos.