Bulevar Arturo Berrueto y calle Silvia Mohamar; renombran vialidades en Saltillo

Durante la más reciente sesión de Cabildo del municipio de Saltillo, el alcalde Javier Díaz González informó sobre la aprobación de nuevos nombres para diversas vialidades de la ciudad, así como los avances en la rehabilitación de parques y plazas públicas para el beneficio de las familias saltillenses. Entre los dictámenes aprobados en materia de nomenclatura destaca la designación de la prolongación del bulevar Las Torres con el nombre del profesor Arturo Berrueto González, además del nombramiento de la calle 2 de Abril en honor a Silvia Mohamar.

“El profesor Berrueto, que a sus 96 años anda trabajando todavía en el gobierno del estado, es el decano de los alcaldes de Saltillo”, destacó el edil al referirse a la vialidad ubicada en el poniente de la ciudad, desde Luis Echeverría hasta la prolongación Ortiz Garza. Asimismo, Díaz González resaltó la trayectoria de Silvia Mohamar, a quien recordó como una mujer con discapacidad que siempre buscó la forma de apoyar a personas en situación de vulnerabilidad dentro del municipio. Durante la sesión también se aprobó la creación de un banco de nombres de mujeres destacadas en la historia local, iniciativa propuesta por el historiador Carlos Recio desde el Consejo de Nomenclatura para ser tomada en cuenta en futuros desarrollos urbanos.

Respecto a la versión sobre nombrar una calle en honor al escritor y cronista Armando Fuentes Aguirre “Catón”, el alcalde aclaró que la propuesta aún se encuentra en evaluación y que no se votó ningún acuerdo al respecto en dicha reunión. “En eso no hay nada nada concreto en el tema de cambiar el nombre de alguna de las vialidades. Pasa por el Consejo de Nomenclatura, luego tiene que pasar a una comisión de urbanismo y después por el Cabildo; son tres filtros por los que tiene que pasar cualquier cambio”, explicó el munícipe. Por otra parte, el alcalde anunció la próxima entrega de los trabajos de rehabilitación integral en la Plaza Estación, obra desarrollada en coordinación con la ciudadanía a través de los programas Activa tu Parque y Participa Saltillo. “Ahí hicimos sinergia con HEB, que le entró al programa con una lana y también con tema de especie para los juegos infantiles; lo más importante es que este tipo de espacios públicos tengan vida y busquemos cómo generar una mejor comunidad a través del fortalecimiento del tejido social”, concluyó. ¿QUIÉN ES ARTURO BERRUETO? Arturo Berrueto González nació en Saltillo, Coahuila, el 23 de abril de 1930. Es hijo del pedagogo y político Federico Berrueto Ramón y de la profesora Luz María González Güitrón. Egresó de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila en 1951 y, además de su trayectoria académica, destacó en el deporte al representar a México en el XI Campeonato Mundial de 1951 y jugar profesionalmente en Estados Unidos con los Chiefs de Oklahoma. En el ámbito personal, estuvo casado en primeras nupcias con María Elena Córdova, con quien tuvo cinco hijos, y posteriormente con Marisa Ramírez Ramírez, con quien tuvo dos hijos. Quienes lo conocen lo describen como un hombre sencillo, modesto, honesto y de trato amable. Su trayectoria profesional también estuvo vinculada al periodismo y la política. Se desempeñó como reportero deportivo en el diario Heraldo del Norte y posteriormente desarrolló una extensa carrera en el servicio público. En 1970 fue alcalde de Saltillo, periodo durante el cual impulsó la modernización de la ciudad mediante el esquema de “obras por cooperación”, ante las limitaciones presupuestales de aquella época. También ocupó cargos como diputado local, presidente del PRI estatal y oficial mayor de Gobierno, consolidando una trayectoria de varias décadas en la vida pública de Coahuila. Además de su actividad política, Berrueto González ha destacado como investigador y escritor de la historia de Coahuila. Su obra más reconocida es el Diccionario Biográfico de Coahuila, en el que compendió la vida de alrededor de 5 mil 500 personajes que han formado parte de la historia del estado. Actualmente se desempeña como presidente del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas, desde donde continúa con su labor de investigación y preservación de la memoria histórica de Coahuila.

¿QUIÉN FUE SILVIA MOHAMAR? Silvia Magdalena Mohamar Abugaber (1944–2007) fue una reconocida promotora social y altruista de Saltillo, cuya trayectoria estuvo marcada por su apoyo constante a personas en situación vulnerable, enfermos y familias de escasos recursos. En 1996 recibió la Presea Saltillo, máximo reconocimiento que otorga la ciudad, como homenaje a su labor en beneficio de la comunidad. Su trabajo social estuvo especialmente relacionado con la alimentación y el voluntariado. Fundó comedores populares, presidió la vocalía de comedores de Cáritas de Saltillo y se desempeñó como vicepresidenta del Banco de Alimentos. También formó parte del grupo de voluntarias del Hospital Universitario de Saltillo, donde brindó apoyo a pacientes de bajos recursos, además de participar en el patronato del Instituto Down de Coahuila, la Granja Las Flores para la atención de jóvenes y el comité encargado de la construcción de la Parroquia de Fátima. El legado de Mohamar Abugaber trascendió su labor altruista y quedó plasmado en distintos espacios de la comunidad. Como reconocimiento a su trayectoria, su nombre fue asignado a una escuela primaria de la región y ahora también a una vialidad de Saltillo, como homenaje permanente a una mujer que dedicó buena parte de su vida al servicio de quienes más lo necesitaban. UNA VIDA DEDICADA AL SERVICIO Silvia Mohamar fue reconocida en 2002 con el Premio Nacional al Voluntario, entregado por el entonces presidente Vicente Fox Quesada, por su trayectoria de servicio desinteresado a la comunidad. Con 55 años de edad en ese momento, había dedicado 34 años al trabajo voluntario, una labor que definía como una entrega total a los demás y en la que, aseguraba, no existía mayor recompensa que ayudar. Tras recibir el Premio Nacional al Voluntario, aseguró que el reconocimiento no cambiaría su vocación: “Voy a seguir trabajando”, afirmó, convencida de que ayudar a los demás era parte esencial de su vida.