Busca PAN rescatar su esencia en el inicio de campañas por Coahuila

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    Busca PAN rescatar su esencia en el inicio de campañas por Coahuila
    Jorge Romero Herrera acudió a Torreón para respaldar a los candidatos panistas y marcar el arranque formal de la estrategia electoral del partido en Coahuila. SANDRA GÓMEZ

El líder nacional del PAN aseguró que Acción Nacional buscará recuperar terreno político en el estado mediante trabajo territorial, cercanía con la ciudadanía y una agenda centrada en seguridad y empleo

TORREÓN, COAH.- Con el inicio de las campañas para renovar las diputaciones locales, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, visitó Torreón para respaldar a los candidatos de su partido en Coahuila.

Durante el encuentro, el líder panista destacó la necesidad de que Acción Nacional retome sus principios fundamentales y fortalezca su presencia política dentro del estado.

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Acompañado por integrantes de la dirigencia nacional y local, Romero Herrera señaló que el blanquiazul entra a esta contienda con la intención de consolidarse como una alternativa que contribuya a mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses.

Explicó que la estrategia electoral estará centrada en el trabajo territorial y en el diálogo directo “puerta a puerta”, impulsando además una agenda legislativa enfocada en seguridad, generación de empleos y desarrollo social.

Ante simpatizantes y militantes, el dirigente reconoció que el PAN enfrenta un escenario electoral complejo; sin embargo, sostuvo que el partido mantiene la estructura y los principios necesarios para competir en las urnas.

Precisó que una de las metas es recuperar espacios políticos en la entidad, aunque aclaró que ello se hará reconociendo aquellas políticas públicas que han dado resultados, especialmente en materia de seguridad, con el propósito de aportar desde el Congreso local al desarrollo de Coahuila.

En el contexto nacional, Romero Herrera advirtió que México atraviesa por momentos delicados, por lo que consideró indispensable construir contrapesos sólidos desde los congresos estatales. Bajo esa premisa, afirmó que Acción Nacional busca posicionarse como una opción enfocada en el interés ciudadano.

Cabe mencionar que la organización del evento presentó algunas deficiencias logísticas, lo que dificultó el trabajo de los representantes de los medios de comunicación durante el acceso y la atención posterior a reporteros.

Con este acto, el PAN dio el banderazo oficial a su estrategia de campaña en Coahuila, apostando por fortalecer su estructura interna y ampliar su representación en la próxima jornada electoral.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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