Busca PAN rescatar su esencia en el inicio de campañas por Coahuila

Durante el encuentro, el líder panista destacó la necesidad de que Acción Nacional retome sus principios fundamentales y fortalezca su presencia política dentro del estado.

TORREÓN, COAH.- Con el inicio de las campañas para renovar las diputaciones locales, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera , visitó Torreón para respaldar a los candidatos de su partido en Coahuila.

Acompañado por integrantes de la dirigencia nacional y local, Romero Herrera señaló que el blanquiazul entra a esta contienda con la intención de consolidarse como una alternativa que contribuya a mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses.

Explicó que la estrategia electoral estará centrada en el trabajo territorial y en el diálogo directo “puerta a puerta”, impulsando además una agenda legislativa enfocada en seguridad, generación de empleos y desarrollo social.

Ante simpatizantes y militantes, el dirigente reconoció que el PAN enfrenta un escenario electoral complejo; sin embargo, sostuvo que el partido mantiene la estructura y los principios necesarios para competir en las urnas.

Precisó que una de las metas es recuperar espacios políticos en la entidad, aunque aclaró que ello se hará reconociendo aquellas políticas públicas que han dado resultados, especialmente en materia de seguridad, con el propósito de aportar desde el Congreso local al desarrollo de Coahuila.

En el contexto nacional, Romero Herrera advirtió que México atraviesa por momentos delicados, por lo que consideró indispensable construir contrapesos sólidos desde los congresos estatales. Bajo esa premisa, afirmó que Acción Nacional busca posicionarse como una opción enfocada en el interés ciudadano.

Cabe mencionar que la organización del evento presentó algunas deficiencias logísticas, lo que dificultó el trabajo de los representantes de los medios de comunicación durante el acceso y la atención posterior a reporteros.

Con este acto, el PAN dio el banderazo oficial a su estrategia de campaña en Coahuila, apostando por fortalecer su estructura interna y ampliar su representación en la próxima jornada electoral.