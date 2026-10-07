Buscan a Abel Bernardo, joven desaparecido en Frontera, Coahuila

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    Buscan a Abel Bernardo, joven desaparecido en Frontera, Coahuila
    La Fiscalía de Personas Desaparecidas de la Región Centro mantiene activa la búsqueda del joven. ESPECIAL

El joven salió de su domicilio en el ejido La Cruz y desde entonces sus familiares desconocen su paradero

FRONTERA, COAH.- La preocupación aumenta entre los familiares de Abel Bernardo Castillo Peña, de 21 años, quien salió de su domicilio en el ejido La Cruz, en Frontera, el pasado 5 de octubre y desde entonces no han vuelto a tener noticias sobre su paradero.

De acuerdo con información proporcionada por sus familiares, Abel salió de su vivienda por un breve momento y dejó todas sus pertenencias en el domicilio. Desde entonces, desconocen dónde se encuentra.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/colectivo-inicia-busquedas-de-desaparecidos-cerca-de-saltillo-DK23929875

Ante la falta de noticias, sus familiares solicitaron el apoyo de la ciudadanía para contribuir a su localización y lograr que pueda regresar a casa.

Abel Bernardo es de complexión robusta, mide aproximadamente 1.94 metros, pesa alrededor de 100 kilogramos, tiene tez aperlada, ojos cafés y cabello corto de color negro.

Al momento de su desaparición vestía una playera de resaque tipo basquetbolista, short negro y sandalias.

La Fiscalía de Personas Desaparecidas de la Región Centro mantiene las labores de búsqueda y solicita el apoyo de la población para aportar cualquier información que pueda contribuir a su localización.

Quienes tengan datos sobre su posible paradero pueden comunicarse al 911, al teléfono 844 438 0700 de la Fiscalía General del Estado, mediante WhatsApp al 844 506 2447 o al correo electrónico fpersonasdesaparecidas.fge@coahuila.gob.mx.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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