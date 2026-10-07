Buscan a Abel Bernardo, joven desaparecido en Frontera, Coahuila

De acuerdo con información proporcionada por sus familiares, Abel salió de su vivienda por un breve momento y dejó todas sus pertenencias en el domicilio. Desde entonces, desconocen dónde se encuentra.

FRONTERA, COAH.- La preocupación aumenta entre los familiares de Abel Bernardo Castillo Peña, de 21 años, quien salió de su domicilio en el ejido La Cruz, en Frontera , el pasado 5 de octubre y desde entonces no han vuelto a tener noticias sobre su paradero.

Ante la falta de noticias, sus familiares solicitaron el apoyo de la ciudadanía para contribuir a su localización y lograr que pueda regresar a casa.

Abel Bernardo es de complexión robusta, mide aproximadamente 1.94 metros, pesa alrededor de 100 kilogramos, tiene tez aperlada, ojos cafés y cabello corto de color negro.

Al momento de su desaparición vestía una playera de resaque tipo basquetbolista, short negro y sandalias.

La Fiscalía de Personas Desaparecidas de la Región Centro mantiene las labores de búsqueda y solicita el apoyo de la población para aportar cualquier información que pueda contribuir a su localización.

Quienes tengan datos sobre su posible paradero pueden comunicarse al 911, al teléfono 844 438 0700 de la Fiscalía General del Estado, mediante WhatsApp al 844 506 2447 o al correo electrónico fpersonasdesaparecidas.fge@coahuila.gob.mx.