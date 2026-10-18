Buscan a Dino, perrito extraviado en Saltillo; ofrecen recompensa de 5 mil pesos

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    Buscan a Dino, perrito extraviado en Saltillo; ofrecen recompensa de 5 mil pesos
    La familia de Dino pide apoyo para localizarlo y solicita a la ciudadanía compartir su fotografía e información para facilitar su regreso a casa. REDES SOCIALES

El perro desapareció el 4 de octubre junto con otro can, que ya regresó a casa. Su familia pide ayuda para localizarlo

La familia de Dino busca desesperadamente a su perrito, extraviado desde el domingo 4 de octubre, cuando salió de su domicilio en la colonia Valle de las Flores Popular, cerca del parque La Maquinita, al poniente de Saltillo. Sus propietarios ofrecen una recompensa de 5 mil pesos.

Cabe destacar que entre los comentarios, otras personas le advirtieron sobre posibles intentos de extorsión por la recompensa ofrecida por encontrar a Dino. Por este motivo, aclaró que los 5 mil pesos se entregarán únicamente una vez que el perrito haya sido localizado y regrese con su familia.

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De acuerdo con el testimonio difundido en redes sociales por Karolina, Dino escapó junto con Rocky, otro de los perros de la familia, luego de que ambos lograran mover el portón de la cochera. Al regresar a casa, su dueña se percató de la ausencia de los animales y comenzó a buscarlos en distintos sectores de la ciudad.

Durante los recorridos, la familia buscó en colonias como Del Valle, Universo, Vicente Bonfil, Mirador y Guayulera, además de la calzada Flores, la zona de Madero y el Centro, sin conseguir localizar a Dino.

Días después, Rocky regresó al domicilio, pero Dino continúa desaparecido. Su familia considera que pudo haberse quedado atrás durante el recorrido y perdido de vista a su compañero. Dino es un perro criollo, macho, esterilizado, de entre cinco y seis años, de complexión grande y con sobrepeso; además, lo describen como un animal muy noble.

Ante la incertidumbre, sus propietarios solicitan el apoyo de la ciudadanía para compartir la información y aportar cualquier dato que ayude a encontrarlo.

Quienes tengan información pueden comunicarse por WhatsApp al 844 179 1420, enviar un mensaje privado o comentar en la publicación original. La familia espera que la difusión permita que Dino regrese a casa.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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