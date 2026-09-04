Sale del hospital hombre golpeado en Lomas Verdes de Saltillo; FGE deslindará responsabilidades

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE), a través de la Delegación Sureste, mantiene abierta la investigación por los hechos violentos registrados en la colonia Lomas Verdes, en Saltillo, donde una agresión contra un hombre derivó posteriormente en daños y amenazas contra la vivienda donde presuntamente habitaba uno de los señalados como responsable del ataque. El delegado de la FGE en la Región Sureste, Julio Loera, informó que la persona que había resultado lesionada durante la agresión ya fue dada de alta del hospital, mientras las indagatorias continúan para determinar las responsabilidades de los involucrados.

“Desde hace días la persona ya había sido dada de alta. Entonces, estamos avanzando en el tema de la investigación, tanto de un lado como del otro”, precisó el funcionario. El caso se remonta a una agresión registrada en la colonia Lomas Verdes, donde Miguel Ángel, de 31 años, fue golpeado por varios sujetos luego de una disputa que, de acuerdo con las indagatorias dadas a conocer previamente por la Fiscalía, habría comenzado en la red social Facebook. Tras el ataque, allegados al lesionado acudieron al domicilio donde presuntamente habitaba uno de los agresores y ocasionaron daños, además de que se reportaron amenazas contra quienes se encontraban en el inmueble. La situación motivó la intervención del Ministerio Público y posteriormente un cateo. Loera informó entonces que en la vivienda se encontraban un hombre, un adolescente y una mujer, quienes tuvieron que salir del domicilio ante las amenazas.

La Fiscalía investiga de manera paralela ambos hechos: por un lado, las lesiones ocasionadas durante la agresión contra Miguel Ángel y, por otro, los daños y amenazas registrados posteriormente en el domicilio. Loera señaló que las personas involucradas deberán responder por las conductas que les sean atribuidas conforme avancen las investigaciones. “Esto con la única finalidad de que las personas, pues, ya hagan conciencia y sepan que ni uno ni otro; ambos tienen que hacerse responsables: unos de los daños, de las amenazas, y los otros, pues, de las lesiones que ocasionaron”, concluyó.

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