Sale del hospital hombre golpeado en Lomas Verdes de Saltillo; FGE deslindará responsabilidades

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Sale del hospital hombre golpeado en Lomas Verdes de Saltillo; FGE deslindará responsabilidades
    La Fiscalía mantiene abiertas investigaciones por la agresión contra un hombre y por los hechos ocurridos posteriormente en una vivienda de la colonia Lomas Verdes. TOMADA DE VIDEO

Julio Loera informó que el hombre golpeado ya fue dado de alta; señaló que se investigan tanto las lesiones como los posteriores daños y amenazas contra una vivienda

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE), a través de la Delegación Sureste, mantiene abierta la investigación por los hechos violentos registrados en la colonia Lomas Verdes, en Saltillo, donde una agresión contra un hombre derivó posteriormente en daños y amenazas contra la vivienda donde presuntamente habitaba uno de los señalados como responsable del ataque.

El delegado de la FGE en la Región Sureste, Julio Loera, informó que la persona que había resultado lesionada durante la agresión ya fue dada de alta del hospital, mientras las indagatorias continúan para determinar las responsabilidades de los involucrados.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/agresion-desata-represalia-en-lomas-verdes-de-saltillo-fge-investiga-ataque-y-danos-a-vivienda-video-JA23231989

“Desde hace días la persona ya había sido dada de alta. Entonces, estamos avanzando en el tema de la investigación, tanto de un lado como del otro”, precisó el funcionario.

El caso se remonta a una agresión registrada en la colonia Lomas Verdes, donde Miguel Ángel, de 31 años, fue golpeado por varios sujetos luego de una disputa que, de acuerdo con las indagatorias dadas a conocer previamente por la Fiscalía, habría comenzado en la red social Facebook.

Tras el ataque, allegados al lesionado acudieron al domicilio donde presuntamente habitaba uno de los agresores y ocasionaron daños, además de que se reportaron amenazas contra quienes se encontraban en el inmueble.

La situación motivó la intervención del Ministerio Público y posteriormente un cateo. Loera informó entonces que en la vivienda se encontraban un hombre, un adolescente y una mujer, quienes tuvieron que salir del domicilio ante las amenazas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/motociclista-resulta-lesionado-tras-choque-en-la-colonia-topochico-saltillo-OE23279403

La Fiscalía investiga de manera paralela ambos hechos: por un lado, las lesiones ocasionadas durante la agresión contra Miguel Ángel y, por otro, los daños y amenazas registrados posteriormente en el domicilio.

Loera señaló que las personas involucradas deberán responder por las conductas que les sean atribuidas conforme avancen las investigaciones.

“Esto con la única finalidad de que las personas, pues, ya hagan conciencia y sepan que ni uno ni otro; ambos tienen que hacerse responsables: unos de los daños, de las amenazas, y los otros, pues, de las lesiones que ocasionaron”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ataques
Seguridad
Investigaciones

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


FGE

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Presidencia: Poder dividido

Presidencia: Poder dividido
La ‘segunda’ Batalla de La Angostura: el campo de 1847 que Saltillo está desapareciendo a costa del progreso

La ‘segunda’ Batalla de La Angostura: el campo de 1847 que Saltillo está desapareciendo a costa del progreso
El trabajo sexual se ejerce no solo en la Zona de Tolerancia, sino también en domicilios particulares.

Saltillo: Abundan ‘casas de citas’ fuera de Zona de Tolerancia
true

POLITICÓN: Morena prepara visita de Sheinbaum a Saltillo entre divisiones
El Tribunal Electoral de Coahuila determinó que Fernando Rodríguez González deberá ocupar la diputación en sustitución de Antonio Flores Guerra.

Oficial: Tony Flores se queda sin diputación en Coahuila; Tribunal ordena entregar curul a suplente
La comunidad acerera de Saltillo buscará superar este año la asistencia registrada en la edición anterior.

¡Atención, Steelers Nation! Cambia sede de la Foto Oficial en Saltillo
El presidente Sandu informó que cinco drones rusos violaron su espacio aéreo apenas unas horas antes de que el país celebrara su independencia, en lo que el presidente calificó como un intento de “intimidación”.

Los ataques rusos cerca de Moldavia desatan temores de que Putin pueda intensificar la guerra más allá de Ucrania
Si bien Putin se enfrenta a la presión del público y de los oligarcas rusos, aún no es suficiente para amenazar su control sobre Moscú.

La caída en los índices de aprobación de Putin es una señal de alerta; los rusos están frustrados con la guerra en Ucrania