Buscan regularizar albergues de animales en Torreón; ofrecen acompañamiento a rescatistas

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    Buscan regularizar albergues de animales en Torreón; ofrecen acompañamiento a rescatistas
    La Dirección de Inspección y Verificación Municipal busca regularizar los albergues de animales y garantizar condiciones adecuadas para los ejemplares. SANDRA GÓMEZ

El Municipio dialoga con rescatistas para revisar las condiciones de los refugios y orientarlos sobre los requisitos para su regularización

TORREÓN, COAH.- La regularización de los albergues de animales en Torreón será uno de los principales puntos de atención de la Dirección de Inspección y Verificación Municipal, que inició un acercamiento con rescatistas y responsables de refugios para revisar las condiciones en las que operan estos espacios y establecer mecanismos de colaboración.

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Pablo Fernández Llamas, titular de la dependencia, informó que durante una reunión con representantes de asociaciones y personas dedicadas al rescate animal se planteó la necesidad de avanzar hacia un esquema de trabajo que permita atender las dificultades que enfrentan los albergues, sin dejar de lado la protección de los ejemplares que permanecen bajo su cuidado.

Explicó que uno de los aspectos prioritarios será verificar que los refugios cuenten con instalaciones y condiciones apropiadas para garantizar una estancia segura a los animales, además de fortalecer el seguimiento de los procedimientos relacionados con su rescate, atención y posterior adopción.

$!Autoridades municipales y rescatistas acordaron mantener el diálogo para mejorar la atención y protección de animales abandonados.
Autoridades municipales y rescatistas acordaron mantener el diálogo para mejorar la atención y protección de animales abandonados. SANDRA GÓMEZ

El funcionario municipal señaló que la intención no es limitar las actividades de quienes realizan esta labor, sino facilitar el cumplimiento de los requisitos necesarios para que los establecimientos funcionen de manera adecuada y bajo criterios de bienestar animal.

En ese sentido, indicó que se privilegiará el diálogo con los responsables de los albergues, a quienes se ofrecerá orientación sobre los trámites y disposiciones que deberán atender para avanzar en su regularización.

Fernández Llamas destacó que la participación de rescatistas y organizaciones civiles resulta fundamental, debido al trabajo que desarrollan diariamente en favor de animales abandonados o que requieren protección, por lo que consideró necesario mantener una comunicación permanente con este sector.

Agregó que las acciones también involucran a otras áreas del municipio relacionadas con el cuidado animal, con la finalidad de coordinar esfuerzos y brindar una atención más integral a las necesidades detectadas.

Asimismo, la dependencia señaló que estos acercamientos forman parte de una estrategia permanente encaminada a promover la tenencia responsable, prevenir el maltrato y fortalecer la participación conjunta de autoridades y sociedad civil en la protección de los animales en Torreón.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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