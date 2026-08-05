Cada traslado gratuito de la Ruta Estudiantil ‘representa un alivio para la economía familiar’: Alcalde de Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Cada traslado gratuito de la Ruta Estudiantil ‘representa un alivio para la economía familiar’: Alcalde de Ramos Arizpe
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino y el senador Gabriel Elizondo Pérez realizaron un recorrido de supervisión con usuarios para conmemorar el aniversario. CORTESÍA

La Ruta Estudiantil Gratuita de Ramos Arizpe está por cumplir su primer año de operación con cerca de 800 mil traslados gratuitos

RAMOS ARIZPE, COAH.- A un día de cumplirse el primer aniversario de la Ruta Estudiantil Gratuita, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe destacó el impacto social alcanzado por este programa de movilidad, que registra cerca de 800 mil traslados gratuitos y beneficia tanto a estudiantes como a la ciudadanía en general.

En el marco de la conmemoración, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, acompañado por el senador Gabriel Elizondo Pérez, realizó un recorrido de supervisión a bordo de una de las unidades, junto con jóvenes usuarios y ciudadanos del municipio, quienes compartieron sus experiencias sobre un servicio que se ha consolidado como una alternativa de transporte para la población.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/lleva-ramos-arizpe-brigadas-de-bacheo-y-limpieza-a-10-colonias-DF22505170

El programa cuenta con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha reconocido esta estrategia de movilidad como una de las políticas sociales de mayor impacto impulsadas en Coahuila, al contribuir a la economía familiar, facilitar el acceso a la educación y ampliar las oportunidades para miles de personas.

Durante la visita, el senador Gabriel Elizondo Pérez señaló que la Ruta Estudiantil Gratuita surgió como respuesta a una de las principales solicitudes planteadas por las y los jóvenes de Ramos Arizpe y afirmó que, a un año de su implementación, representa un modelo de política pública con resultados tangibles.

“Quiero felicitar al alcalde Tomás Gutiérrez por este primer año de la Ruta Estudiantil. Es un programa que nació escuchando a las y los estudiantes durante la campaña y hoy es una realidad que mejora la calidad de vida de miles de personas. Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez se demuestra que cuando se trabaja en equipo se logran grandes resultados, y estoy convencido de que este modelo puede replicarse en otras partes del país”, expresó.

$!El programa beneficia tanto a estudiantes como a la ciudadanía en general, destacó el senador Gabriel Elizondo.
El programa beneficia tanto a estudiantes como a la ciudadanía en general, destacó el senador Gabriel Elizondo. CORTESÍA

Por su parte, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que, durante el primer año de operación, la Ruta Estudiantil Gratuita ha registrado cerca de 800 mil traslados, con un promedio diario de entre dos mil y dos mil 500 usuarios, resultado de una inversión municipal cercana a los 15 millones de pesos.

“En un año hemos alcanzado cerca de 800 mil traslados gratuitos, con un promedio de entre dos mil y dos mil 500 personas utilizando diariamente este servicio. Eso significa un gran ahorro para la ciudadanía, mientras que el Municipio ha realizado una inversión cercana a los 15 millones de pesos. Es una política pública que demuestra que cuando se invierte en la gente, los beneficios sociales se multiplican”, señaló.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/cuadrillas-de-servicios-primarios-de-ramos-arizpe-trabajan-24-7-AA22554703

El edil añadió que cada usuario obtiene un ahorro de entre 60 y 70 pesos diarios, e incluso de hasta 100 pesos en algunos casos, recursos que permanecen en la economía familiar y pueden destinarse a otras necesidades prioritarias.

A un año de su puesta en marcha, la Ruta Estudiantil Gratuita se consolida como uno de los programas de mayor impacto social en Ramos Arizpe, al favorecer el acceso a la educación, reducir los costos de traslado para las familias y ofrecer una alternativa de movilidad segura, gratuita y eficiente para miles de ciudadanos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Movilidad
Transporte Público

Localizaciones


Ramos Arizpe

Personajes


Tomas Gutiérrez Merino

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Montado en su macho

Montado en su macho
true

Cuando los jilgueros de la ubre cantan sobre cenizas ajenas
true

POLITICÓN: De la promesa al engaño, Morena da luz verde a reelección porque nunca cambiaron sus estatutos

En 1934 adoptó el nombre de Botica Recio y se trasladó al inmueble que ocupa actualmente sobre Venustiano Carranza.

Botica Recio, 127 años de ser un remedio para las familias de Saltillo
Ana Laura de León Morín y Emmanuel Montero Gómez fueron recordados por colegas y organizaciones fotográficas por el legado que dejaron en el gremio.

‘Su legado seguirá inspirando a generaciones de fotógrafos’: redes despiden a familia víctima de ataque en Saltillo
El Tri Femenil buscará ante Colombia su cuarto oro consecutivo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

México Femenil vence a El Salvador y avanza a la Final de los Juegos Centroamericanos 2026
Las autoridades arrestaron posteriormente a Basin por dos cargos de amenazas terroristas en primer grado. Su fianza se fijó en un millón de dólares.

¿Quién es Kirill Basin? Candidato demócrata al Congreso de Hawái arrestado tras un altercado en la playa
Rusia ha lanzado decenas de misiles balísticos norcoreanos contra Ucrania desde finales de 2023.

Una intimidante unidad de misiles norcoreana se despliega en Rusia para la guerra en Ucrania