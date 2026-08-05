Cada traslado gratuito de la Ruta Estudiantil ‘representa un alivio para la economía familiar’: Alcalde de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- A un día de cumplirse el primer aniversario de la Ruta Estudiantil Gratuita, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe destacó el impacto social alcanzado por este programa de movilidad, que registra cerca de 800 mil traslados gratuitos y beneficia tanto a estudiantes como a la ciudadanía en general. En el marco de la conmemoración, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, acompañado por el senador Gabriel Elizondo Pérez, realizó un recorrido de supervisión a bordo de una de las unidades, junto con jóvenes usuarios y ciudadanos del municipio, quienes compartieron sus experiencias sobre un servicio que se ha consolidado como una alternativa de transporte para la población.

El programa cuenta con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha reconocido esta estrategia de movilidad como una de las políticas sociales de mayor impacto impulsadas en Coahuila, al contribuir a la economía familiar, facilitar el acceso a la educación y ampliar las oportunidades para miles de personas. Durante la visita, el senador Gabriel Elizondo Pérez señaló que la Ruta Estudiantil Gratuita surgió como respuesta a una de las principales solicitudes planteadas por las y los jóvenes de Ramos Arizpe y afirmó que, a un año de su implementación, representa un modelo de política pública con resultados tangibles. “Quiero felicitar al alcalde Tomás Gutiérrez por este primer año de la Ruta Estudiantil. Es un programa que nació escuchando a las y los estudiantes durante la campaña y hoy es una realidad que mejora la calidad de vida de miles de personas. Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez se demuestra que cuando se trabaja en equipo se logran grandes resultados, y estoy convencido de que este modelo puede replicarse en otras partes del país”, expresó.

Por su parte, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que, durante el primer año de operación, la Ruta Estudiantil Gratuita ha registrado cerca de 800 mil traslados, con un promedio diario de entre dos mil y dos mil 500 usuarios, resultado de una inversión municipal cercana a los 15 millones de pesos. “En un año hemos alcanzado cerca de 800 mil traslados gratuitos, con un promedio de entre dos mil y dos mil 500 personas utilizando diariamente este servicio. Eso significa un gran ahorro para la ciudadanía, mientras que el Municipio ha realizado una inversión cercana a los 15 millones de pesos. Es una política pública que demuestra que cuando se invierte en la gente, los beneficios sociales se multiplican”, señaló.

El edil añadió que cada usuario obtiene un ahorro de entre 60 y 70 pesos diarios, e incluso de hasta 100 pesos en algunos casos, recursos que permanecen en la economía familiar y pueden destinarse a otras necesidades prioritarias. A un año de su puesta en marcha, la Ruta Estudiantil Gratuita se consolida como uno de los programas de mayor impacto social en Ramos Arizpe, al favorecer el acceso a la educación, reducir los costos de traslado para las familias y ofrecer una alternativa de movilidad segura, gratuita y eficiente para miles de ciudadanos.