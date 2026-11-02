Cae en Monterrey banda de ladrones con centro de operación en Coahuila

Los detenidos son investigados por su probable participación en cuatro robos registrados en distintas entidades del país, 3 de ellos en Coahuila durante marzo, septiembre y octubre de 2026, así como otro en la colonia Reforma, al oriente de Monterrey.

MONTERREY, N.L.- Cuatro presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de dinero a cuentahabientes fueron detenidos en Monterrey, Nuevo León, donde autoridades les aseguraron 28 envoltorios con hierba verde con características similares a la mariguana, además de herramientas y objetos que presuntamente utilizaban para cometer los atracos.

De acuerdo con el reporte de la Policía de Monterrey, los sospechosos fueron identificados como Olga “N”, de 45 años; Mauricio “N”, de 56; César “N”, de 44, y Victoria Berenice “N”, de 40. Son originarios de Jalisco, Estado de México y Tabasco.

Las detenciones se realizaron mediante el seguimiento de cámaras de videovigilancia del sistema C4, que permitió identificar los vehículos en los que se desplazaban y coordinar las intervenciones policiales.

La primera ocurrió a las 16:25 horas en el cruce de Isaac Garza y Juan Álvarez, en el centro de Monterrey, donde fueron interceptados Olga “N”, Mauricio “N” y César “N”, quienes viajaban en un Chevrolet Aveo gris plata, con placas de Jalisco.

Durante la revisión del automóvil, los oficiales localizaron 23 envoltorios con hierba verde con características similares a la mariguana.

Cinco minutos después, a las 16:30 horas, fue detenida Victoria Berenice “N” en el cruce de Venustiano Carranza y Madero. La mujer circulaba en un Geely Emgrand negro, con placas de San Luis Potosí, en cuyo interior los policías encontraron otros cinco envoltorios con la misma sustancia.

UTILIZABAN PONCHALLANTAS PARA ROBAR

Las investigaciones señalan que los cuatro sospechosos presuntamente operaban mediante un esquema de vigilancia a personas que retiraban cantidades importantes de efectivo en instituciones bancarias.

Su modus operandi consistía en seguir a las víctimas hasta sus vehículos y colocar objetos puntiagudos en los neumáticos para provocar una ponchadura. Cuando el conductor se detenía al detectar el desperfecto, otros integrantes se acercaban para ofrecer ayuda y simular que colaborarían con el cambio de la llanta.

Mientras aparentaban auxiliar a la persona, las mujeres presuntamente abrían alguna de las puertas del automóvil para sustraer el dinero, mientras sus cómplices vigilaban y preparaban la huida.

Para dificultar su identificación, los integrantes de la banda utilizaban otro vehículo y presuntamente modificaban las placas de circulación.

Los cuatro fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y puestos a disposición de las autoridades competentes, que continuarán con las investigaciones para establecer su posible participación en los hechos delictivos registrados en Coahuila y Nuevo León.