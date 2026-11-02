Localizan a hombre sepultado y detienen a presunto homicida en Frontera

FRONTERA, COAH.- El hallazgo de un hombre sepultado en una vivienda de la colonia Praderas del Norte, en Ciudad Frontera , llevó a las autoridades a detener a Raúl Armando “N”, quien es investigado por su probable participación en el homicidio. El caso también abrió una nueva revisión de sus antecedentes, debido a las similitudes que presenta con la desaparición y muerte de José Emilio García Ibarra, conocido como “Pepito”, ocurrida en 2021 en Monclova.

La investigación por el nuevo crimen comenzó luego de que se reportara una situación de emergencia durante la noche del sábado. Las primeras indagatorias condujeron a los agentes hasta un inmueble ubicado en la privada Canarios, donde fue localizado el cuerpo de un hombre que habría sido enterrado después de la agresión.

De acuerdo con los datos preliminares, la víctima presentaba alrededor de 17 heridas producidas con un arma punzocortante. También se investiga si el sitio fue rociado con cloro para intentar eliminar rastros del delito.

Uno de los elementos que permitió avanzar en las diligencias fue que el propio detenido presuntamente proporcionó información sobre el lugar donde se encontraba el cadáver. Raúl “N” fue asegurado por elementos de la Policía Municipal y posteriormente puesto a disposición de las autoridades ministeriales.

La identidad de la víctima y la causa oficial del fallecimiento deberán establecerse mediante los estudios periciales y la necropsia correspondiente. La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar la responsabilidad del detenido.

ANTECEDENTE DEL CASO ¨PEPITO¨

El nombre de Raúl Armando “N” también aparece en los antecedentes del homicidio de José Emilio García Ibarra, ocurrido en mayo de 2021 en el fraccionamiento Moderno de Monclova.

En aquel caso, José Emilio, de 32 años, fue localizado dentro de un contenedor de plástico, envuelto en bolsas negras y cinta adhesiva. La investigación de entonces estableció que había recibido múltiples heridas con un arma blanca, alrededor de 40, antes de que su cuerpo fuera ocultado.