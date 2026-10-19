Caen remesas en Saltillo, Torreón y Monclova

De acuerdo con los datos del Banco de México (Banxico), durante el segundo trimestre de 2026, Coahuila recibió 212 millones de dólares en remesas, una disminución de 7 por ciento respecto al último trimestre de 2025, cuando el monto ascendió a 228 millones de dólares.

Entre el cierre de 2025 y el segundo trimestre de 2026, Torreón, Monclova y Saltillo registraron las mayores disminuciones en la recepción de remesas entre los principales municipios de Coahuila que reciben estos recursos. En contraste, Piedras Negras y Acuña presentaron reducciones menores.

Estos ingresos corresponden a las transferencias realizadas a través de la banca internacional y cobradas en las distintas entidades del país; en su mayoría provienen de personas migrantes que envían recursos a sus familias, principalmente desde Estados Unidos.

Según la información clasificada por municipios, los municipios con mayor densidad poblacional en Coahuila -pero también con mayor acceso a la transacción internacional- son las que más registran recepción como son Acuña, Monclova, Piedras Negras, Saltillo y Torreón.

Aunque la tendencia ha ido claramente a la baja en toda la entidad, existen municipios que se vieron mayormente afectados.

A detalle, Banxico informó que de los 30.5 millones de dólares que Saltillo recibió durante el último trimestre del 2025, para el segundo trimestre del 2026, esta recepción captó apenas 28 millones de dólares; es decir, ocho por ciento menos.

En el caso de Monclova, la recepción fue de 16.9 millones de dólares para el segundo trimestre del 2026, mientras que al trimestre de cierre del 2025, la recepción fue de 18.9 millones de dólares, es decir, que la disminución fue del 10 por ciento.