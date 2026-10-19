Caen remesas en Saltillo, Torreón y Monclova

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Coahuila
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    Caen remesas en Saltillo, Torreón y Monclova
    Los cinco municipios con mayor recepción de remesas en Coahuila son Acuña, Monclova, Piedras Negras, Saltillo y Torreón. ESPECIAL

En general, la entidad registró una disminución de siete puntos porcentuales

Entre el cierre de 2025 y el segundo trimestre de 2026, Torreón, Monclova y Saltillo registraron las mayores disminuciones en la recepción de remesas entre los principales municipios de Coahuila que reciben estos recursos. En contraste, Piedras Negras y Acuña presentaron reducciones menores.

De acuerdo con los datos del Banco de México (Banxico), durante el segundo trimestre de 2026, Coahuila recibió 212 millones de dólares en remesas, una disminución de 7 por ciento respecto al último trimestre de 2025, cuando el monto ascendió a 228 millones de dólares.

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Estos ingresos corresponden a las transferencias realizadas a través de la banca internacional y cobradas en las distintas entidades del país; en su mayoría provienen de personas migrantes que envían recursos a sus familias, principalmente desde Estados Unidos.

Según la información clasificada por municipios, los municipios con mayor densidad poblacional en Coahuila -pero también con mayor acceso a la transacción internacional- son las que más registran recepción como son Acuña, Monclova, Piedras Negras, Saltillo y Torreón.

Aunque la tendencia ha ido claramente a la baja en toda la entidad, existen municipios que se vieron mayormente afectados.

A detalle, Banxico informó que de los 30.5 millones de dólares que Saltillo recibió durante el último trimestre del 2025, para el segundo trimestre del 2026, esta recepción captó apenas 28 millones de dólares; es decir, ocho por ciento menos.

En el caso de Monclova, la recepción fue de 16.9 millones de dólares para el segundo trimestre del 2026, mientras que al trimestre de cierre del 2025, la recepción fue de 18.9 millones de dólares, es decir, que la disminución fue del 10 por ciento.

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Por otro lado, Torreón pasó de 61.6 millones de dólares a 53.6 millones de dólares enviados por migrantes, provocando una caída de 12 por ciento de lo que se registró al cierre del año pasado, ubicándose como la ciudad más afectada de Coahuila en este ingreso.

Las disminuciones más bajas reportadas por Banxico, fueron en Piedras Negras que pasó de 19 millones a 18.3 bajando en tres por ciento, y en Acuña, que pasó de 22.1 a 21.8 millones de dólares, bajando solamente en un uno por ciento de lo habitual del cierre en 2025.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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