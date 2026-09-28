Remesas en agosto se mantuvieron sólidas: banco suizo UBS

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    Remesas en agosto se mantuvieron sólidas: banco suizo UBS
    Al momento los flujos de las remesas continúan brindando un respaldo fundamental a la cuenta corriente del país. ESPECIAL.

Estimó que durante el séptimo mes del año 2026 se habrían captado alrededor de 5 mil 880 millones de dólares

CDMX.- Se prevé que en agosto el flujo de remesas hacia México se mantuvo sólido, según el análisis Global Research del banco suizo UBS.

El 1 de octubre, Banco de México (Banxico) dará a conocer el reporte de los ingresos por remesas que enviaron los migrantes en agosto, desde el exterior, principalmente de Estados Unidos.

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Para UBS, en el contexto actual de desaceleración gradual y volatilidad en los mercados financieros globales, la combinación de una fuerte demanda externa en tecnología y el flujo sostenido de divisas refuerza la resistencia de los fundamentales económicos de México.

En el informe, elaborado por el economista para América Latina, Rafael de la Fuente, y Andrea Casaverde, se pone de manifiesto la constante expansión del comercio exterior.

Indica que estuvo impulsada por el sector tecnológico, previendo para el mes de agosto un déficit en la balanza comercial de mil 590 millones de dólares en medio de un fuerte ritmo tanto en exportaciones de componentes como en importaciones de bienes de capital e insumos intermedios.

Los especialistas explicaron que ese dinamismo del comercio (que ha crecido un 34% en su conjunto) refleja la consolidación de la industria de tecnología, aportando cerca de 0.6 puntos porcentuales al crecimiento del PIB en términos de valor agregado.

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