Califica dirigente de la CTM como históricas las elecciones en Coahuila y rechaza acusaciones de fraude

“Los saltillenses hoy, en estas elecciones, votamos más que por los candidatos; votamos por la seguridad, por los empleos, por la salud... Cuando los coahuilenses salimos a votar, salimos con una idea: que nuestros hijos sigan viviendo tranquilos y en paz”, afirmó.

El dirigente de la CTM en Coahuila , Jesús Berino Granados, calificó como históricas las recientes elecciones en el estado. El líder obrero señaló que la ciudadanía acudió a las urnas con el objetivo primordial de defender la paz y la estabilidad laboral.

Respecto a las inconformidades y acusaciones de anomalías por parte de la oposición, Berino Granados desestimó los reclamos de fraude. El representante sindical consideró que la marcada diferencia de votos en las urnas vuelve incuestionables los resultados.

“Si estuviéramos hablando de una diferencia de 100 o 200 votos, pues hasta uno mismo diría: ‘Está bien’, pero, oye, les doblaron la cantidad; salieron perdiendo por 4 a 1. Todavía andar pensando eso... yo creo que eso ya es un aferramiento”, declaró.

El líder de la CTM contrastó las condiciones de seguridad que se viven en Coahuila con las de otras entidades del país. Subrayó que los votantes del estado valoraron el panorama de tranquilidad actual al momento de ejercer el sufragio.

“Platicando con familiares y amigos decían: ‘Imagínense que lleguen aquí y lleguemos a andar igual que en Zacatecas o Michoacán; pues Dios nos libre’. Eso ya lo vivimos aquí en Coahuila y sería, de veras, muy desagradable volver a vivirlo”, apuntó.

Finalmente, Berino Granados informó que las obras de la nueva infraestructura sindical de la CTM registran un avance estimado del 80 por ciento. Se prevé que el espacio sea entregado oficialmente a finales del mes de julio.

“Se tiene tentativamente una fecha para los últimos días de julio para poder entregarla y que ya las y los trabajadores cetemistas empiecen a hacer uso de ella. Tendrá capacidad para 10,000 personas”, concluyó el dirigente estatal.