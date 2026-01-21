Call center da seguimiento a más de mil 500 medidas de protección en Coahuila

A poco más de un mes de su puesta en marcha, el call center para el seguimiento de medidas de protección en favor de mujeres, niñas y niños ha dado atención a más de mil 500 casos en todo el estado, informó la titular de la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, Katy Salinas.

Cabe recordar que el programa inició operaciones el pasado 9 de diciembre dentro del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres de Saltillo y forma parte del sistema estatal de seguimiento a las medidas de protección emitidas por el Ministerio Público con el fin de monitorear la situación de las víctimas y verificar el cumplimiento de las medidas de protección dictadas.

La fiscal explicó que en el centro hay telefonistas capacitadas que realizan llamadas periódicas a las mujeres que cuentan con una medida de protección vigente. Salinas destacó que se trata de una estrategia innovadora a nivel nacional, al ser el primer call center de esta naturaleza que centraliza la información y permite una respuesta inmediata ante cualquier incumplimiento.

Cuando una víctima reporta nuevas agresiones o actos de hostigamiento, el Ministerio Público puede ordenar de forma inmediata el arresto administrativo del agresor. Sobre ello señaló que en Saltillo se concentra la mayor incidencia, aunque también se han registrado casos en municipios más pequeños como Allende, así como en la Región Carbonífera y en Torreón.