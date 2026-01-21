Call center da seguimiento a más de mil 500 medidas de protección en Coahuila

Coahuila
/ 21 enero 2026
    Call center da seguimiento a más de mil 500 medidas de protección en Coahuila
    La estrategia permite una respuesta inmediata ante cualquier denuncia. FOTO: CORTESÍA

El programa ha permitido la detención de 25 agresores por incumplir medidas de protección, informó la fiscal especializada Katy Salinas

A poco más de un mes de su puesta en marcha, el call center para el seguimiento de medidas de protección en favor de mujeres, niñas y niños ha dado atención a más de mil 500 casos en todo el estado, informó la titular de la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, Katy Salinas.

Cabe recordar que el programa inició operaciones el pasado 9 de diciembre dentro del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres de Saltillo y forma parte del sistema estatal de seguimiento a las medidas de protección emitidas por el Ministerio Público con el fin de monitorear la situación de las víctimas y verificar el cumplimiento de las medidas de protección dictadas.

La fiscal explicó que en el centro hay telefonistas capacitadas que realizan llamadas periódicas a las mujeres que cuentan con una medida de protección vigente. Salinas destacó que se trata de una estrategia innovadora a nivel nacional, al ser el primer call center de esta naturaleza que centraliza la información y permite una respuesta inmediata ante cualquier incumplimiento.

Cuando una víctima reporta nuevas agresiones o actos de hostigamiento, el Ministerio Público puede ordenar de forma inmediata el arresto administrativo del agresor. Sobre ello señaló que en Saltillo se concentra la mayor incidencia, aunque también se han registrado casos en municipios más pequeños como Allende, así como en la Región Carbonífera y en Torreón.

$!El programa inició operaciones el pasado 9 de diciembre dentro del Centro de Justicia y Empoderamiento
El programa inició operaciones el pasado 9 de diciembre dentro del Centro de Justicia y Empoderamiento FOTO: CORTESÍA

En ese sentido informó que se han ejecutado 25 arrestos administrativos contra personas que continuaron molestando a las víctimas, quienes permanecieron detenidas durante 36 horas. Señaló que una vez cumplido este plazo los casos fueron judicializados ante un juez de control donde se cambió la medida a prisión preventiva debido al riesgo para las víctimas y al desacato de las medidas de restricción.

“Ninguna mujer está condenada a vivir violencia, ninguna mujer es culpable de la violencia, acudan a las instituciones para que puedan ser auxiliadas”, externó la Fiscal.

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

