Arranca call center para supervisar medidas de protección para mujeres en Coahuila

Un call center comenzó operaciones este martes dentro del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres de Saltillo, como parte del sistema estatal para dar seguimiento a las medidas de protección emitidas en favor de mujeres, niñas y niños. La unidad, que funcionará con 10 personas operadoras, concentrará información de los seis centros instalados en Coahuila y tendrá comunicación directa con el Ministerio Público para activar acciones cuando se detecte riesgo. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Amplían horarios de operativos antialcohol tras accidentes del fin de semana La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, mencionó que la puesta en marcha del call center forma parte del trabajo conjunto para dar seguimiento a las medidas de prevención y protección. Dijo que el proyecto es resultado de gestiones ante la Federación y de la coordinación con ministerios públicos, fiscalías y el Poder Judicial.

“Trabajando de la mano es como definitivamente vamos a erradicar la violencia, cada uno de nosotros haciendo el trabajo que nos corresponde”, afirmó. Además, se entregaron seis vehículos a los Centros de Justicia para las Mujeres para la atención y seguimiento de casos. Salinas Valdés precisó que estos apoyos se han logrado porque “si no se busca, si no se talonea y si no se hace un buen proyecto, el recurso no baja”. Agregó que la articulación institucional ha permitido unificar criterios y procesos: “Estamos homologando el trabajo para que todo sea más fácil y para aligerar la carga a quienes integran los expedientes”.