Arranca call center para supervisar medidas de protección para mujeres en Coahuila
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El nuevo módulo permitirá detectar incumplimientos a órdenes de protección y notificar de inmediato al Ministerio Público, informó la Fiscalía especializada
Un call center comenzó operaciones este martes dentro del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres de Saltillo, como parte del sistema estatal para dar seguimiento a las medidas de protección emitidas en favor de mujeres, niñas y niños.
La unidad, que funcionará con 10 personas operadoras, concentrará información de los seis centros instalados en Coahuila y tendrá comunicación directa con el Ministerio Público para activar acciones cuando se detecte riesgo.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Amplían horarios de operativos antialcohol tras accidentes del fin de semana
La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, mencionó que la puesta en marcha del call center forma parte del trabajo conjunto para dar seguimiento a las medidas de prevención y protección. Dijo que el proyecto es resultado de gestiones ante la Federación y de la coordinación con ministerios públicos, fiscalías y el Poder Judicial.
“Trabajando de la mano es como definitivamente vamos a erradicar la violencia, cada uno de nosotros haciendo el trabajo que nos corresponde”, afirmó.
Además, se entregaron seis vehículos a los Centros de Justicia para las Mujeres para la atención y seguimiento de casos. Salinas Valdés precisó que estos apoyos se han logrado porque “si no se busca, si no se talonea y si no se hace un buen proyecto, el recurso no baja”.
Agregó que la articulación institucional ha permitido unificar criterios y procesos: “Estamos homologando el trabajo para que todo sea más fácil y para aligerar la carga a quienes integran los expedientes”.
La titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres y la Niñez, Katy Salinas, comentó que el call center nació ante la necesidad de supervisar el cumplimiento de medidas que ordenan a un agresor no acercarse ni ejercer actos de violencia contra la víctima.
TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Saltillo rinde primer informe: seguridad, agua y movilidad marcan el primer año
“No hay capacidad del sistema más rico del mundo para dar una supervisión policial 24 horas; necesitábamos un seguimiento distinto”, dijo.
El mecanismo, dijo, funcionará concentrando en un solo punto la información generada en los seis Centros de Justicia del estado. Ahí, personal capacitado realizará llamadas periódicas para preguntar a cada víctima si se siente segura y si el agresor ha respetado la orden. De acuerdo con la fiscal especializada, las telefonistas fueron entrenadas para levantar reportes inmediatos.
“Ese reporte se le va a hacer llegar en ese momento al Ministerio Público, y el Ministerio Público va a tener la facultad de ordenar el arresto del agresor”, mencionó.
Salinas señaló que el sistema busca evitar nuevos ciclos de violencia y prevenir feminicidios. Calculó que la unidad podría atender entre 12 mil y 13 mil comunicaciones telefónicas anuales, con la tarea prioritaria de detectar incumplimientos a tiempo.
“Cuando el agresor no cumple, estamos listas y listos con este protocolo”, aseguró.
TE PUEDE INTERESAR: Analizan aumentar multas por alcohol y uso del celular al volante en Saltillo para 2026
Al cierre, Liliana Salinas retomó que el fortalecimiento institucional también incluye programas sociales y acciones preventivas desde el DIF, como mediación comunitaria y campañas dirigidas a jóvenes. Subrayó que la meta es reducir factores de riesgo desde etapas tempranas.
“Estamos dando soluciones integrales, fortaleciendo todo el entorno para que haya menos violencia”, concluyó.