Calle por Cancha llega al sur de Saltillo: jugarán en el Parque Carlos R. González

Con la participación de jóvenes de ocho colonias del sur de Saltillo, este jueves se realizará una nueva jornada del torneo de fútbol Calle por Cancha, una estrategia de prevención social con la que la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana busca disminuir las tensiones entre grupos juveniles y generar vínculos de confianza con la policía. El encuentro comenzará a las 19:00 horas en el Parque Carlos R. González, donde se reunirán participantes de las colonias Hacienda Narro, 23 de Noviembre, Álamo, Teresitas, Hidalgo, 26 de Marzo, Lucio Blanco y Flores Magón.

De acuerdo con el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, en el programa participan alrededor de 40 pandillas, además de niñas, niños y familiares que se suman a las actividades deportivas y de convivencia. La iniciativa busca aprovechar el fútbol como una vía para propiciar encuentros entre jóvenes de distintos sectores, reducir posibles enfrentamientos y abrir espacios de comunicación con los elementos de seguridad. Garza Félix explicó que Calle por Cancha forma parte de una estrategia de seguridad que combina la presencia policial con acciones preventivas en escuelas, espacios públicos y comunidades.

Entre los programas complementarios se encuentra Infancia Segura, además de pláticas dirigidas a prevenir las adicciones y la comisión de delitos. Estas actividades buscan acercar información a niñas, niños y jóvenes, así como fortalecer los factores de protección en sus entornos cotidianos. La estrategia también contempla Cine con tu Policía, recorridos a pie para establecer contacto con comerciantes y reuniones vecinales, mediante las cuales las autoridades buscan conocer las necesidades de cada sector y mantener una comunicación directa con sus habitantes. El comisionado señaló que los patrullajes forman parte de este esquema, pero se complementan con el trabajo comunitario para atender la seguridad desde una perspectiva preventiva. PREPARAN FINAL La jornada de este jueves en el sur se suma a los encuentros que ya se realizaron en los sectores poniente y oriente de Saltillo. Una vez concluidas las etapas por sector, la Comisaría prevé celebrar la gran final dentro de aproximadamente dos semanas, con la participación de los equipos que avancen en la competencia. Con Calle por Cancha, las autoridades municipales buscan convertir los espacios deportivos en puntos de encuentro para jóvenes y familias, promover la convivencia y fortalecer la relación entre la comunidad y los cuerpos de seguridad.