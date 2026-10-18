Programa Latiendo con Amor ayuda a niños de Saltillo a recibir cirugías de corazón

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    Programa Latiendo con Amor ayuda a niños de Saltillo a recibir cirugías de corazón
    Cinco niñas y niños saltillenses recibieron cirugías de corazón mediante el programa Latiendo con Amor del DIF Saltillo. CORTESÍA

El DIF Saltillo reunió recursos mediante actividades solidarias y alianzas con empresas para financiar las intervenciones en el Hospital Materno Infantil

Cinco niñas y niños de Saltillo recibieron cirugías de corazón que les permitirán mejorar su calidad de vida, como parte del programa Latiendo con Amor, impulsado por el DIF Saltillo, que preside de manera honoraria Luly López Naranjo.

Las intervenciones se realizaron en el Hospital Materno Infantil, donde los menores recibieron atención médica gracias a la colaboración entre instituciones, ciudadanía y empresas que contribuyeron a reunir los recursos necesarios para hacer posibles los procedimientos.

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$!Luly López Naranjo visitó el Hospital Materno Infantil, donde se realizaron las intervenciones para los menores beneficiados.
Luly López Naranjo visitó el Hospital Materno Infantil, donde se realizaron las intervenciones para los menores beneficiados. CORTESÍA

Durante una visita al hospital, López Naranjo destacó la importancia de sumar esfuerzos para brindar atención a las familias que enfrentan dificultades ante la necesidad de una cirugía para sus hijos.

En el recorrido también participaron Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, y Eliud Aguirre Vázquez, secretario de Salud estatal.

RECAUDAN FONDOS PARA CIRUGÍAS

Para financiar las intervenciones, el programa ha promovido distintas actividades de recaudación y colaboración con establecimientos y empresas comprometidos con la salud infantil.

Entre las iniciativas que han contribuido a esta causa se encuentran la Copa ARHCOS, el evento Winesomm y la participación de Pollo Feliz mediante una actividad de recaudación.

Estas acciones buscan convertir la participación social en recursos para que niñas y niños puedan acceder a procedimientos médicos que contribuyan a su bienestar.

$!Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, y Eliud Aguirre Vázquez, secretario de Salud estatal, participaron en la visita al Hospital Materno Infantil.
Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, y Eliud Aguirre Vázquez, secretario de Salud estatal, participaron en la visita al Hospital Materno Infantil. CORTESÍA

La presidenta honoraria del DIF Saltillo señaló que la cooperación entre la comunidad y el sector privado permite generar oportunidades de atención para quienes más lo necesitan, especialmente cuando se trata de intervenciones que pueden marcar una diferencia en la vida de los menores y sus familias.

BUSCAN AMPLIAR EL APOYO A MÁS FAMILIAS

Además de impulsar la recaudación, el programa Latiendo con Amor contempla el acompañamiento a las familias durante el proceso que implica una cirugía de corazón, desde la atención médica hasta las distintas etapas que enfrentan los menores.

López Naranjo reiteró que continuará promoviendo la participación de la sociedad para que más niñas y niños tengan acceso a este tipo de procedimientos.

$!Actividades como la Copa ARHCOS, Winesomm y una iniciativa de Pollo Feliz contribuyeron a reunir recursos para las cirugías infantiles.
Actividades como la Copa ARHCOS, Winesomm y una iniciativa de Pollo Feliz contribuyeron a reunir recursos para las cirugías infantiles. CORTESÍA

La intención, señaló, es mantener las alianzas que han permitido financiar las cirugías y fortalecer las iniciativas solidarias que brindan nuevas oportunidades a menores con necesidades de atención cardiaca.

Con este programa, el DIF Saltillo busca que la colaboración entre ciudadanía, empresas e instituciones de salud se traduzca en apoyos concretos para la infancia y en mejores condiciones de vida para sus familias.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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