Programa Latiendo con Amor ayuda a niños de Saltillo a recibir cirugías de corazón

Cinco niñas y niños de Saltillo recibieron cirugías de corazón que les permitirán mejorar su calidad de vida, como parte del programa Latiendo con Amor, impulsado por el DIF Saltillo, que preside de manera honoraria Luly López Naranjo. Las intervenciones se realizaron en el Hospital Materno Infantil, donde los menores recibieron atención médica gracias a la colaboración entre instituciones, ciudadanía y empresas que contribuyeron a reunir los recursos necesarios para hacer posibles los procedimientos.

Durante una visita al hospital, López Naranjo destacó la importancia de sumar esfuerzos para brindar atención a las familias que enfrentan dificultades ante la necesidad de una cirugía para sus hijos. En el recorrido también participaron Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, y Eliud Aguirre Vázquez, secretario de Salud estatal. RECAUDAN FONDOS PARA CIRUGÍAS Para financiar las intervenciones, el programa ha promovido distintas actividades de recaudación y colaboración con establecimientos y empresas comprometidos con la salud infantil. Entre las iniciativas que han contribuido a esta causa se encuentran la Copa ARHCOS, el evento Winesomm y la participación de Pollo Feliz mediante una actividad de recaudación. Estas acciones buscan convertir la participación social en recursos para que niñas y niños puedan acceder a procedimientos médicos que contribuyan a su bienestar.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo señaló que la cooperación entre la comunidad y el sector privado permite generar oportunidades de atención para quienes más lo necesitan, especialmente cuando se trata de intervenciones que pueden marcar una diferencia en la vida de los menores y sus familias. BUSCAN AMPLIAR EL APOYO A MÁS FAMILIAS Además de impulsar la recaudación, el programa Latiendo con Amor contempla el acompañamiento a las familias durante el proceso que implica una cirugía de corazón, desde la atención médica hasta las distintas etapas que enfrentan los menores. López Naranjo reiteró que continuará promoviendo la participación de la sociedad para que más niñas y niños tengan acceso a este tipo de procedimientos.

La intención, señaló, es mantener las alianzas que han permitido financiar las cirugías y fortalecer las iniciativas solidarias que brindan nuevas oportunidades a menores con necesidades de atención cardiaca. Con este programa, el DIF Saltillo busca que la colaboración entre ciudadanía, empresas e instituciones de salud se traduzca en apoyos concretos para la infancia y en mejores condiciones de vida para sus familias.