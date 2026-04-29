Calor y fines de semana largos elevan reportes de agresión contra mujeres en Coahuila

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Coahuila
/ 29 abril 2026
    Calor y fines de semana largos elevan reportes de agresión contra mujeres en Coahuila
    Autoridades reportan incremento en atenciones durante periodos de calor y fines largos. ESPECIAL

Autoridades alertan sobre picos de atención en centros especializados y refuerzan llamado a denunciar y prevenir riesgos

La Secretaría de las Mujeres en Coahuila advirtió que los periodos vacacionales prolongados y las temporadas de altas temperaturas tienden a detonar un incremento en la demanda de atención por casos de violencia de género.

De acuerdo con la titular de la dependencia, Mayra Valdés, los registros de los Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres muestran que los lunes concentran habitualmente la mayor carga de servicios; sin embargo, cuando se presentan fines de semana largos, este repunte se traslada al martes.

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FACTORES QUE AGRAVAN CONFLICTOS

Entre los elementos que inciden en este comportamiento, la funcionaria señaló el tiempo libre, el consumo de alcohol y el aumento del calor, condiciones que pueden intensificar tensiones dentro del entorno familiar.

Añadió que, durante 2025, mayo fue el mes con mayor número de atenciones, coincidiendo con el inicio de las temperaturas más elevadas en la entidad.

ATENCIÓN Y COBERTURA INSTITUCIONAL

Ante la actual ola de calor pronosticada por Protección Civil estatal, Valdés reconoció que no existe un protocolo específico vinculado a estas condiciones; no obstante, aseguró que las instituciones mantienen capacidad de respuesta inmediata.

Actualmente, Coahuila cuenta con seis Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, presencia en 29 municipios y más de 625 Puntos Violeta, además de líneas de emergencia como el 911 y el 075.

La secretaria reiteró el llamado a quienes se encuentren en situación de riesgo a solicitar apoyo, al tiempo que destacó el impulso de campañas preventivas, especialmente entre jóvenes, orientadas a la concientización y la reducción de la violencia.

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