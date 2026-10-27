Cambian reciclables por productos básicos en ejido de Ramos Arizpe

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    Cambian reciclables por productos básicos en ejido de Ramos Arizpe
    Familias del ejido Hipólito intercambiaron materiales reciclables y artículos en desuso por productos de primera necesidad. CORTESÍA

Mercadito pa’delante acercó servicios y trámites estatales a habitantes de comunidades rurales

EJIDO HIPÓLITO, MPIO. DE RAMOS ARIZPE, COAH.- Familias del ejido Hipólito y comunidades rurales aledañas intercambiaron materiales reciclables y artículos en desuso por alimentos, productos de limpieza e higiene personal, durante una jornada del programa Mercadito pa’ delante, realizada en la plaza principal de esta localidad de Ramos Arizpe.

La actividad, impulsada por el DIF Coahuila en coordinación con el Gobierno Municipal y el DIF de Ramos Arizpe, también permitió a los habitantes acceder a servicios y realizar trámites de distintas dependencias estatales.

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Durante la jornada, los participantes llevaron PET, cartón, vidrio, llantas, aparatos electrónicos y otros objetos acumulados en patios y azoteas. Los materiales fueron recibidos y pesados para asignar puntos, que posteriormente pudieron canjear por productos de primera necesidad.

$!El programa Mercadito pa’ delante recibió PET, cartón, vidrio, llantas y aparatos electrónicos durante la jornada en Ramos Arizpe.
El programa Mercadito pa’ delante recibió PET, cartón, vidrio, llantas y aparatos electrónicos durante la jornada en Ramos Arizpe. CORTESÍA

RETIRAN RESIDUOS PARA PREVENIR ENFERMEDADES

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, acudió acompañado de Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Municipal, y Beatriz Jiménez López, coordinadora de Desarrollo Familiar del DIF Coahuila, quien asistió en representación de la presidenta honoraria del organismo estatal, Liliana Salinas Valdés.

Durante la actividad, se destacó la coordinación entre los gobiernos estatal y municipal para acercar apoyos a las comunidades rurales, contribuir a la economía de las familias y promover el cuidado del entorno.

El Municipio participó mediante las áreas de Servicios Primarios, Desarrollo Rural y el DIF local, con personal y unidades para apoyar en la recolección y traslado de los materiales, así como en las tareas de pesaje, organización y atención a los habitantes.

$!Tomás Gutiérrez Merino y representantes del DIF estatal y municipal participaron en la jornada realizada en el ejido Hipólito.
Tomás Gutiérrez Merino y representantes del DIF estatal y municipal participaron en la jornada realizada en el ejido Hipólito. CORTESÍA

Además del aprovechamiento de los residuos reciclables, la recolección de objetos en desuso busca reducir los sitios donde se acumula agua y pueden proliferar mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue.

Las acciones también contribuyen a evitar que los desechos terminen en arroyos, caminos y otros espacios públicos de las comunidades rurales.

$!La recolección de objetos en desuso busca evitar la acumulación de agua y reducir posibles criaderos de mosquitos transmisores del dengue.
La recolección de objetos en desuso busca evitar la acumulación de agua y reducir posibles criaderos de mosquitos transmisores del dengue. CORTESÍA

Con el programa Mercadito pa’ delante, las autoridades estatales y municipales buscan combinar el apoyo a la economía familiar con la limpieza de las localidades y el manejo responsable de los materiales reciclables.

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