Camioneta se estrella contra unidad de transporte en la carretera Parras-General Cepeda; hay siete lesionados

Coahuila
/ 29 noviembre 2025
    Camioneta se estrella contra unidad de transporte en la carretera Parras-General Cepeda; hay siete lesionados
    Paramédicos de la Cruz Roja rescataron a dos personas que quedaron atrapadas en la cabina de la camioneta tras el fuerte impacto contra el camión de transporte. FOTO: PEDRO PESINA/VANGUARDIA

Un choque por alcance entre una camioneta y un camión de transporte dejó varios lesionados, entre ellos un hombre y una mujer atrapados en la cabina

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- Siete personas resultaron lesionadas luego de que una camioneta chocara por alcance contra un camión de transporte la tarde de este sábado en la carretera Parras-General Cepeda, a la altura del ejido El Durazno.

El accidente ocurrió alrededor de las 17:30 horas, lo que movilizó a múltiples unidades de emergencia para atender a los afectados. En la cabina de la camioneta quedaron atrapados un hombre y una mujer, ambos con lesiones de consideración. Tras ser rescatados por paramédicos, fueron trasladados a un centro de salud para su valoración.

$!La camioneta terminó incrustada en la defensa del camión sobre la carretera 105, a la altura del ejido El Durazno, en el municipio de Parras.
La camioneta terminó incrustada en la defensa del camión sobre la carretera 105, a la altura del ejido El Durazno, en el municipio de Parras. FOTO: PEDRO PESINA/VANGUARDIA

En la parte trasera de la camioneta Estaquitas viajaban cuatro menores y un hombre de la tercera edad, quienes también sufrieron golpes, aunque de menor gravedad.

De acuerdo con el conductor del camión, éste se había detenido para bajar a varios trabajadores a la orilla de la carretera cuando sintió el fuerte impacto por detrás. En tanto, Arturo N., de 62 años y uno de los ocupantes de la camioneta, señaló que otro vehículo les cerró el paso, lo que provocó que perdieran el control y se estrellaran contra la unidad de transporte, quedando la parte frontal incrustada en la defensa del autobús.

Al sitio llegaron cuatro ambulancias de la Cruz Roja, además de bomberos, policías municipales, el grupo Cóndor y elementos de la Policía Estatal, quienes realizaron el primer peritaje y ordenaron el traslado de ambos vehículos al corralón.

Temas


Accidentes

Localizaciones


Coahuila
Parras de la Fuente

COMENTARIOS

