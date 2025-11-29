Camioneta se estrella contra unidad de transporte en la carretera Parras-General Cepeda; hay siete lesionados

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- Siete personas resultaron lesionadas luego de que una camioneta chocara por alcance contra un camión de transporte la tarde de este sábado en la carretera Parras-General Cepeda, a la altura del ejido El Durazno.

El accidente ocurrió alrededor de las 17:30 horas, lo que movilizó a múltiples unidades de emergencia para atender a los afectados. En la cabina de la camioneta quedaron atrapados un hombre y una mujer, ambos con lesiones de consideración. Tras ser rescatados por paramédicos, fueron trasladados a un centro de salud para su valoración.