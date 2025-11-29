Camioneta se estrella contra unidad de transporte en la carretera Parras-General Cepeda; hay siete lesionados
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Un choque por alcance entre una camioneta y un camión de transporte dejó varios lesionados, entre ellos un hombre y una mujer atrapados en la cabina
PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- Siete personas resultaron lesionadas luego de que una camioneta chocara por alcance contra un camión de transporte la tarde de este sábado en la carretera Parras-General Cepeda, a la altura del ejido El Durazno.
TE PUEDE INTERESAR: Conductora se siente mal y choca su auto contra un poste, al norte de Saltillo
El accidente ocurrió alrededor de las 17:30 horas, lo que movilizó a múltiples unidades de emergencia para atender a los afectados. En la cabina de la camioneta quedaron atrapados un hombre y una mujer, ambos con lesiones de consideración. Tras ser rescatados por paramédicos, fueron trasladados a un centro de salud para su valoración.
En la parte trasera de la camioneta Estaquitas viajaban cuatro menores y un hombre de la tercera edad, quienes también sufrieron golpes, aunque de menor gravedad.
De acuerdo con el conductor del camión, éste se había detenido para bajar a varios trabajadores a la orilla de la carretera cuando sintió el fuerte impacto por detrás. En tanto, Arturo N., de 62 años y uno de los ocupantes de la camioneta, señaló que otro vehículo les cerró el paso, lo que provocó que perdieran el control y se estrellaran contra la unidad de transporte, quedando la parte frontal incrustada en la defensa del autobús.
Al sitio llegaron cuatro ambulancias de la Cruz Roja, además de bomberos, policías municipales, el grupo Cóndor y elementos de la Policía Estatal, quienes realizaron el primer peritaje y ordenaron el traslado de ambos vehículos al corralón.