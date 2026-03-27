Vinculan a proceso a chofer por posesión ilícita de diésel en Frontera

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Monclova
/ 27 marzo 2026
    Vinculan a proceso a chofer por posesión ilícita de diésel en Frontera
    Un hombre fue vinculado a proceso luego de ser detenido en Frontera mientras transportaba dos mil litros de diésel en un tractocamión sin acreditar su legal procedencia. CORTESÍA

La FGR informó que el imputado fue detenido por policías municipales cuando transportaba dos mil litros de hidrocarburo en un tractocamión tipo pipa sin acreditar su legal procedencia; un juez dictó prisión preventiva oficiosa

MONCLOVA, Coahuila.– La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Coahuila, obtuvo vinculación a proceso contra Francisco “N” por su probable responsabilidad en el delito de posesión ilícita de hidrocarburo.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la detención se derivó de la puesta a disposición realizada por elementos de la Policía Municipal de Frontera, quienes interceptaron al imputado en la colonia Regidores cuando viajaba a bordo de un tractocamión tipo pipa en posesión de hidrocarburo del cual no pudo acreditar su legal procedencia.

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Durante la intervención, las autoridades aseguraron dos mil litros de diésel, así como el vehículo utilizado para su transporte. Tras la detención, Francisco “N” fue puesto a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad, instancia que inició la investigación correspondiente.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF) solicitó la audiencia inicial con detenido y presentó los datos de prueba ante un juez de Control, quien determinó vincular a proceso al imputado, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

$!La FGR informó que el imputado permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa mientras continúa la investigación por el delito de posesión ilícita de hidrocarburo.
La FGR informó que el imputado permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa mientras continúa la investigación por el delito de posesión ilícita de hidrocarburo. CORTESÍA

Asimismo, el juez estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se continuarán recabando elementos para fortalecer el caso.

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La Fiscalía General de la República reiteró que, a través de la Fiscalía Federal en Coahuila, mantiene su compromiso con la investigación y persecución de delitos del orden federal, e invitó a la ciudadanía a realizar denuncias anónimas las 24 horas del día a través de los números habilitados en la entidad o mediante el correo electrónico institucional.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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