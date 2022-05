Campesinos del ejido San Lorenzo desmienten haber entrado armados a Casa Madero

PARRAS, COAH.- Los campesinos del ejido San Lorenzo volvieron a ingresar al predio La Parrita -del cual se ostenta como propietario Casa Madero- para hacer una desviación del agua, que a decir de los ejidatarios les corresponde para el riego de sus nogaleras; además desmintieron estar armados y alegan que sólo han llevado herramienta para hacer el desvío del cauce.

Josué Hernández, representante legal de los campesinos, señaló que “los ejidatarios de San Lorenzo tienen un decreto presidencial que los dota de 50 litros de agua por segundo. Ese decreto los autoriza también para que esa dotación de agua salga de un ‘compartidero’ que queda en el predio La Parrita, el cual queda dos metros dentro de la propiedad de Casa Madero”.

Astutamente, explicó el representante legal, Casa Madero puso una cerca para tomar el dominio del predio, no obstante que es el tema del conflicto con Casa Madero en todos los vertedores existentes, y los cuales deben ser de uso común, porque están excluidos de la propiedad privada.

LEER MÁS: Denuncia Casa Madero que personas armadas con machetes ingresaron a sus viñedos en Parras

Explicó que hace más de 50 años que no les llega el agua de la que fueron dotados por decreto presidencial, y últimamente se les enviaban 30 litros por segundo, pero sólo les llegaban 20 litros por segundo debido a las filtraciones y evaporación, lo cual era insuficiente para regar sus nogaleras.

Dijo que en el año de 1973 hubo un juicio sobre el mismo conflicto debido a la inconformidad de Casa Madero y en ese caso el Tribunal Agrario confirma el decreto presidencial para compartir el uso, goce y disfrute del vertedor en La Parrita.

Señaló que “hay videos que demuestran que no iban armados, lo único que llevaban era una pala, un talache, y un asadón para hacer la represa. Y con esto no allanan la propiedad de Casa Madero, porque ese decreto presidencial les da la posesión o dominio del compartidero de La Parrita. Es cierto que está dentro del predio de Casa Madero, pero no deben cercarlo. Todas las obras hidráulicas y condiciones de agua se excluyen de la propiedad privada porque las aguas son nacionales”.

Explicó que el viernes por la noche llegaron de nuevo al predio y cerca de las 12:00 de la noche, que es la hora señalada para tomar su dotación de agua, entraron a desviar el cauce para que llegara a sus tierras los 50 litros de agua por segundo a la cual tienen derecho.

De acuerdo con Hernández, ni la primera, ni la segunda vez entraron armados al predio La Parrita, sólo llevaban herramienta de trabajo para hacer las labores de desviación el cauce.

TE PUEDE INTERESAR: Descartan suspensión de actividades turísticas en Parras tras conflicto en Casa Madero

ABREN CARPETA DE INVESTIGACIÓN

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que por los hechos en Parras de la Fuente se inició una carpeta de investigación por parte de la delegación de la región Laguna, a la cual corresponde este municipio.

Además, el fiscal Gerardo Márquez Guevara se reunió el viernes con los campesinos, así como con el alcalde de Parras, Fernando Orzoco; a la cita también estaban convocados representantes la vitivinícola Casa Madero, quienes no asistieron.