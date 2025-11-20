Canadá exceptúa a Coahuila de sus alertas de viaje, en contraste con los avisos de EU

En contraste con las alarmantes advertencias de Estados Unidos a quienes viajen a Piedras Negras, Acuña y municipios colindantes, Coahuila no figura entre las alertas de viaje recién emitidas por Canadá en relación con 14 estados mexicanos.

Ello confirmaría las declaraciones del fiscal general Federico Fernández Montañez en el sentido de que, de acuerdo con los reportes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi y otras instituciones, Coahuila cuenta con la frontera con mayor percepción de seguridad del país.

Por su parte, el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha confirmado que Coahuila se consolida como el estado más seguro de México, al alcanzar por primera vez una posición tan alta en dicha medición, gracias a un modelo que prioriza la confianza y la coordinación entre autoridades y ciudadanía.

En su actualización de alertas de viaje hacia México, el gobierno canadiense amplió su recomendación de evitar “viajes no esenciales” a 14 estados del país, en virtud de sus altos niveles de violencia, delincuencia organizada y secuestros.

Textualmente, insta a sus ciudadanos a “extremar las precauciones” en territorio mexicano, especialmente fuera de las zonas turísticas reconocidas, en tanto la presidenta Claudia Sheinbaum minimizó el impacto de las alertas.

“Llegan muchísimos turistas canadienses, muchísimos. 11% más de turistas canadienses, o sea, que van a seguir llegando. México es hermosísimo y estas alertas, pues vamos a averiguarlas con la embajada de Canadá, pero no sirven de mucho”, declaró en su conferencia de prensa mañanera.

Para las 14 entidades señaladas, se establecen restricciones específicas, con excepciones limitadas a zonas turísticas o accesos por vía aérea:

En Chiapas, por ejemplo, se debe evitar desplazarse en la mayor parte del estado, con excepción de Palenque, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, a diferencia de Chihuahua, donde solo se excluye a la capital.

En Colima, el único lugar seguro es Manzanillo, únicamente si se accede por vía aérea; en Guanajuato, la alerta es para todas las áreas al sur de las carreteras 43D y 45D, mientras que en Guerrero se puede viajar al destino turístico Ixtapa-Zihuatanejo, pero solo por vía aérea.

Jalisco: restricción en áreas dentro de un radio de 50 kilómetros de la frontera con Michoacán; Michoacán: Morelia y Pátzcuaro quedan fuera de la alerta; Morelos: aplica específicamente al Parque Nacional Lagunas de Zempoala; Nayarit: restricción en zonas a menos de 20 kilómetros de la frontera con Sinaloa y Durango.

Nuevo León: se exceptúa Monterrey; Sinaloa: se permiten Los Mochis y zonas específicas de Mazatlán (Centro Histórico, Zona Dorada, Cerritos y accesos al aeropuerto); Sonora: se excluyen Hermosillo, Guaymas/San Carlos y Puerto Peñasco; Tamaulipas: se exceptúa Tampico; y en Zacatecas se excluye a su capital.

La alerta canadiense especifica que en estados como Sinaloa hay enfrentamientos frecuentes entre grupos armados rivales, incluso en ciudades como Culiacán y zonas de Mazatlán, fuera de los corredores turísticos.

Se reporta que grupos criminales han llegado a detener vehículos en carreteras principales, lo que eleva el nivel de riesgo para los visitantes.

A nivel nacional, el gobierno de Canadá advierte que los delitos violentos son comunes en todo México, mientras que los robos menores —como carterismo y hurto— se registran con frecuencia en aeropuertos, estaciones de autobuses y el Metro de la Ciudad de México.

Sus recomendaciones son: mantenerse alerta en todo momento; evitar mostrar signos de ostentación; alojarse en zonas turísticas reconocidas; extremar precauciones en carreteras y autopistas; no viajar de noche; investigar previamente el destino, consultar medios locales y seguir instrucciones de las autoridades.

También sugiere, en caso de ser víctima de un delito, presentar una denuncia formal en persona y contratar a un abogado local para dar seguimiento al caso, incluso después del regreso a Canadá, con el fin de evitar que las investigaciones queden inconclusas.