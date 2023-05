$!Candidatos Coahuila: ¿Cuál es su plan para que el dinero incautado a Javier Villarreal regrese a Coahuila?

“Es importante esperar la información oficial del departamento de Estados Unidos, porque aún no se dan a conocer los documentos oficiales del proceso, ya que la información dada por parte del gobierno federal no fue precisa”.

LENIN PÉREZ

“Lo dije desde el 2012 como diputado, pero no hay denuncias en Coahuila, no podemos demandar o exigir algo que en Coahuila no hemos logrado ordenar jurídicamente, entonces primero hay que establecer las demandas correspondientes para reclamar ese dinero”.