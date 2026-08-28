Capacita Congreso de Coahuila a municipios rumbo al ejercicio fiscal 2027

El Congreso del Estado de Coahuila capacitó a representantes de los 38 municipios para fortalecer la elaboración de sus proyectos de Leyes de Ingresos y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción correspondientes al ejercicio fiscal 2027. El taller fue organizado por la Comisión de Hacienda, coordinada por la diputada Beatriz Eugenia Fraustro Dávila, y tuvo como propósito brindar a los ayuntamientos herramientas técnicas y normativas para integrar correctamente sus propuestas financieras.

Durante la jornada se revisaron aspectos relacionados con la elaboración de las iniciativas de Leyes de Ingresos municipales, la integración de las tablas de valores catastrales y las disposiciones aplicables al proceso presupuestal estatal y municipal para el próximo ejercicio fiscal.

BUSCAN FORTALECER LAS FINANZAS MUNICIPALES Fraustro Dávila señaló que este tipo de ejercicios busca proporcionar a los ayuntamientos elementos que les permitan fortalecer sus finanzas públicas y mejorar sus procesos de recaudación, además de generar mayor certeza para los contribuyentes. La legisladora destacó que estos objetivos deben alcanzarse procurando el cuidado de la economía de las familias coahuilenses.

En la capacitación participaron el secretario de Finanzas del Estado, José Antonio Gutiérrez Rodríguez; el auditor superior del Estado, Manuel Ramírez Briones; el auditor especial de la Auditoría Superior del Estado, Juan Martín Valdés Oviedo; y el administrador Fiscal General, José María Morales Padilla. También asistieron el director general del Instituto Registral y Catastral del Estado, Sergio Mier Campos; la directora jurídica de ese organismo, Sandra Lucía Ruiz Ortiz, así como integrantes de la Secretaría Técnica de la Comisión de Hacienda.

Al encuentro acudieron además autoridades estatales vinculadas con las áreas financiera, fiscal, de auditoría y catastro. Las diputadas y diputados que integran la Comisión de Hacienda participaron de manera presencial y virtual mediante un esquema híbrido. La jornada concluyó con la participación de José Antonio Gutiérrez Rodríguez, quien abordó temas relacionados con las finanzas estatales y municipales.