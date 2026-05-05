Capacita FISEL a personal del IMSS en blindaje electoral, en Coahuila

En el marco del proceso electoral que se desarrolla en Coahuila, la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (FISEL) llevó a cabo este martes la primera capacitación presencial en materia de prevención de delitos electorales, dirigida a servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la entidad.

Coahuila se convirtió en el primer estado en recibir este tipo de capacitación presencial, como parte de una estrategia nacional impulsada por la FISEL para fortalecer la cultura de la legalidad y promover el blindaje electoral entre las y los servidores públicos durante los procesos comiciales en las entidades federativas.