Capacita FISEL a personal del IMSS en blindaje electoral, en Coahuila

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    Capacita FISEL a personal del IMSS en blindaje electoral, en Coahuila
    Coahuila fue el primer estado en recibir este tipo de capacitación presencial.

La capacitación estuvo dirigida a servidores públicos del Seguro Social

En el marco del proceso electoral que se desarrolla en Coahuila, la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (FISEL) llevó a cabo este martes la primera capacitación presencial en materia de prevención de delitos electorales, dirigida a servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la entidad.

Coahuila se convirtió en el primer estado en recibir este tipo de capacitación presencial, como parte de una estrategia nacional impulsada por la FISEL para fortalecer la cultura de la legalidad y promover el blindaje electoral entre las y los servidores públicos durante los procesos comiciales en las entidades federativas.

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El curso también incluyó contenidos relacionados con responsabilidades administrativas y la prevención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, con el objetivo de reforzar el conocimiento y la actuación institucional en estos ámbitos.

Cerca de un centenar de trabajadores del IMSS participaron en esta jornada de capacitación, la cual se llevó a cabo en el auditorio del Hospital General de Zona No. 2, en Saltillo.

Con estas acciones, la FISEL busca consolidar prácticas institucionales que garanticen la imparcialidad, legalidad y respeto a los derechos político-electorales durante el desarrollo del proceso electoral en la entidad.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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