Capacita FISEL a personal del IMSS en blindaje electoral, en Coahuila
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La capacitación estuvo dirigida a servidores públicos del Seguro Social
En el marco del proceso electoral que se desarrolla en Coahuila, la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (FISEL) llevó a cabo este martes la primera capacitación presencial en materia de prevención de delitos electorales, dirigida a servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la entidad.
Coahuila se convirtió en el primer estado en recibir este tipo de capacitación presencial, como parte de una estrategia nacional impulsada por la FISEL para fortalecer la cultura de la legalidad y promover el blindaje electoral entre las y los servidores públicos durante los procesos comiciales en las entidades federativas.
El curso también incluyó contenidos relacionados con responsabilidades administrativas y la prevención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, con el objetivo de reforzar el conocimiento y la actuación institucional en estos ámbitos.
Cerca de un centenar de trabajadores del IMSS participaron en esta jornada de capacitación, la cual se llevó a cabo en el auditorio del Hospital General de Zona No. 2, en Saltillo.
Con estas acciones, la FISEL busca consolidar prácticas institucionales que garanticen la imparcialidad, legalidad y respeto a los derechos político-electorales durante el desarrollo del proceso electoral en la entidad.