Capacitan en salud mental a personal educativo y laboral de Coahuila

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    Capacitan en salud mental a personal educativo y laboral de Coahuila
    Personal de Educación Media Superior y Superior participó en el curso sobre atención socioemocional en el contexto educativo. CORTESÍA

Más de 573 personas participaron en talleres realizados en las cinco regiones para fortalecer la atención socioemocional y respuesta ante crisis

Con más de 573 participantes de instituciones públicas y privadas, Inspira Coahuila llevó a las cinco regiones del estado cursos de capacitación enfocados en la promoción de la salud mental y la atención ante situaciones de crisis.

Como parte del Programa de Capacitación del Gran Programa de Salud Mental, se impartió el curso-taller “Del aula al cuidado: Estrategias comunitarias para la atención socioemocional en el contexto educativo”, dirigido a personal de los niveles Medio Superior y Superior.

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Durante las sesiones se abordó el papel de las comunidades educativas en la promoción de la salud mental y se proporcionaron herramientas básicas de psicoeducación, Primer Apoyo Psicológico e identificación de señales de riesgo.

$!Las capacitaciones fueron impartidas en las cinco regiones de Coahuila.
Las capacitaciones fueron impartidas en las cinco regiones de Coahuila. CORTESÍA

El contenido se planteó desde un enfoque ético y no patologizante, de acuerdo con las funciones del personal participante, además de incorporar herramientas para favorecer espacios adecuados para el aprendizaje.

CAPACITAN PARA RESPONDER ANTE CRISIS

Como parte del mismo programa, en las cinco regiones de Coahuila también se impartió el curso de primeros auxilios psicológicos y protocolo integral de actuación ante crisis en salud mental.

Esta capacitación estuvo dirigida a directivos, mandos medios y representantes de organizaciones y empresas participantes en el Distintivo +Feliz, con el propósito de fortalecer la detección, atención inicial y respuesta ante situaciones de crisis de salud mental en los centros de trabajo.

$!El programa también contempla formación en primeros auxilios psicológicos y actuación ante crisis en centros laborales.
El programa también contempla formación en primeros auxilios psicológicos y actuación ante crisis en centros laborales. CORTESÍA

El Distintivo +Feliz es otorgado por el Gobierno del Estado, en conjunto con Inspira, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud, a organizaciones que implementan acciones sistemáticas, medibles y sostenidas para la prevención, cuidado y fortalecimiento de la salud mental de sus colaboradores.

De acuerdo con Inspira, las acciones de capacitación forman parte de una estrategia que busca ampliar la atención de la salud mental en comunidades, servicios de salud, escuelas, instituciones de seguridad, programas dirigidos a mujeres y centros de trabajo.

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