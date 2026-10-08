Captan a oso negro que abre ventana de una cabaña en Arteaga para robar comida (video)

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    Captan a oso negro que abre ventana de una cabaña en Arteaga para robar comida (video)
    Un oso negro abrió la ventana de la cocina de una cabaña en Arteaga para alcanzar una sartén con comida. TOMADA DE VIDEO

El ejemplar alcanzó una sartén con alimentos mientras los huéspedes grababan el encuentro; no se reportaron personas lesionadas

Un oso negro sorprendió a los huéspedes de una cabaña en el municipio de Arteaga, Coahuila, luego de abrir una ventana de la cocina e introducir la cabeza para alcanzar una sartén con comida.

El encuentro quedó registrado en un video de aproximadamente un minuto que comenzó a circular en redes sociales y que muestra al ejemplar acercándose a la ventana, aparentemente atraído por los alimentos que estaban sobre un mueble.

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En la grabación se observa cómo el oso utiliza sus garras para intentar acercar la sartén. Después de varios movimientos, logra alcanzarlo y comienza a comer mientras las personas que se encontraban en el interior de la cabaña observan la escena y la documentan con sus teléfonos celulares.

HUÉSPEDES LO AHUYENTAN Y CIERRAN LA VENTANA

Durante los primeros momentos del encuentro, los huéspedes permiten que el animal continuara comiendo; sin embargo, cuando comienza a introducir más la cabeza por la ventana, reaccionan para ahuyentarlo y cerrar la abertura.

El video muestra la cercanía del ejemplar con el interior de la vivienda y la facilidad con la que logró acceder a la cocina en busca de alimento.

De acuerdo con la información difundida sobre el incidente, no se reportaron personas lesionadas ni daños al animal durante el encuentro.

La presencia de osos negros en zonas habitadas de la región serrana de Coahuila representa un riesgo cuando los ejemplares se acercan a viviendas en busca de comida, por lo que se recomienda evitar alimentarlos o intentar acercarse a ellos.

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