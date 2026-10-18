Captan a puma merodeando la presa Palo Blanco, en Ramos Arizpe

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    Captan a puma merodeando la presa Palo Blanco, en Ramos Arizpe
    Usuarios de redes sociales compartieron imágenes de un aparente puma en las inmediaciones de la presa Palo Blanco, en Ramos Arizpe. REDES SOCIALES

Usuarios difundieron imágenes del aparente felino cerca de la carretera a Monclova; los pumas habitan en las zonas serranas del sureste de Coahuila

La posible presencia de un puma en las inmediaciones de la presa Palo Blanco, en Ramos Arizpe, llamó la atención de usuarios de redes sociales, quienes compartieron imágenes y videos en los que aparentemente se observa al felino merodeando por el sector ubicado sobre la carretera a Monclova.

Las publicaciones generaron comentarios entre habitantes y personas familiarizadas con la región, donde, de acuerdo con testimonios compartidos en internet, desde hace años se han registrado avistamientos de estos animales. Sin embargo, las imágenes difundidas no permiten confirmar por sí solas la identidad del ejemplar ni determinar si se trata de un avistamiento reciente o de un animal que transita habitualmente por la zona.

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En uno de los videos, el usuario Daniel Gilberto Molina señaló que la presencia de estos felinos en el área no es nueva. Según su comentario, desde hace muchos años se han observado ejemplares en los alrededores de la presa, donde anteriormente representaban un problema para algunos propietarios de ganado equino, debido a que atacaban a las crías de los caballos.

No obstante, Molina consideró que la presencia de estos depredadores también puede tener efectos positivos en el entorno natural, al contribuir al control de otras especies. En particular, mencionó a los jabalíes que, según su testimonio, abundan en esa región.

¿PUMAS EN EL SURESTE DE COAHUILA?

Los pumas, cuyo nombre científico es Puma concolor, sí forman parte de la fauna silvestre del sureste de Coahuila. Su presencia se relaciona principalmente con zonas montañosas, cañadas y áreas naturales que les proporcionan refugio, disponibilidad de alimento y espacios para desplazarse con menor contacto con las actividades humanas.

Entre los hábitats de esta región se encuentran la Sierra de Zapalinamé y la Sierra de Arteaga, además de corredores naturales que conectan distintas áreas serranas entre Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe. Estos espacios pueden facilitar el desplazamiento de ejemplares en busca de alimento, pareja y nuevos territorios.

Como depredador de gran tamaño, el puma ocupa una posición importante en la cadena alimenticia. Su dieta puede incluir venados, pecaríes —conocidos comúnmente como jabalíes de collar— y mamíferos de menor tamaño, como conejos y liebres. Al regular las poblaciones de sus presas, contribuye al equilibrio de los ecosistemas en los que habita.

Los machos adultos pueden recorrer territorios extensos, cuya superficie varía según la disponibilidad de alimento, la vegetación, la presencia de otros ejemplares y las características del terreno. Por ello, las zonas naturales conectadas pueden funcionar como corredores para sus desplazamientos, incluso cuando se encuentran cerca de caminos, ranchos o áreas habitadas.

El monitoreo mediante cámaras trampa también es una herramienta utilizada para documentar la presencia de fauna silvestre en zonas serranas y predios privados. Este tipo de registro permite identificar especies y conocer mejor sus movimientos sin necesidad de mantener un contacto directo con los animales.

Aunque el avistamiento compartido en redes sociales no ha sido confirmado de manera independiente, la posibilidad de que un puma transite por los alrededores de la presa Palo Blanco es compatible con la presencia de esta especie en el sureste de Coahuila.

Ante un eventual encuentro, se recomienda mantener la distancia, no intentar acercarse ni alimentar al animal y evitar perseguirlo para obtener fotografías o videos. También es importante mantener a las mascotas bajo control y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades ambientales o de Protección Civil, en lugar de intentar capturar o ahuyentar al ejemplar por cuenta propia.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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