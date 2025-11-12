Captan auroras boreales en el cielo de Coahuila y otros estados del norte de México

Los cielos del norte de México y el sur de Estados Unidos se tiñeron de tonos rojizos la noche del martes 11 de noviembre de este año, tras una tormenta geomagnética provocada por la actividad solar que permitió observar auroras boreales en Coahuila y otros estados del país.

Previo al avistamiento, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que una eyección de masa coronal (EMC) proveniente del Sol podría afectar las telecomunicaciones terrestres los días 11 y 12 de noviembre, y causar la aparición de este tipo de fenómenos luminosos.

La UNAM señaló que se han reportado observaciones en distintas zonas del norte del país y que podría repetirse el espectáculo durante la noche del miércoles, ante una nueva oleada de actividad solar.

Las auroras fueron visibles a simple vista desde municipios de Nuevo León, según la Sociedad Astronómica local, que compartió en redes sociales imágenes captadas en Icamole. También se registraron fotografías y videos del fenómeno desde Nogales, Sonora; Baja California; Chihuahua; Zacatecas y puntos del sur de Estados Unidos.