Captan auroras boreales en el cielo de Coahuila y otros estados del norte de México

Coahuila
/ 12 noviembre 2025
    Una tormenta geomagnética provocó un espectáculo de luces en el cielo del norte de México; las auroras boreales pudieron observarse desde Coahuila, Nuevo León y otros estados, sin representar riesgo para la población, según la UNAM. FOTO: Grupo Astronómico Gómez Palacio

El fenómeno podría repetirse la noche de este miércoles, según la UNAM

Los cielos del norte de México y el sur de Estados Unidos se tiñeron de tonos rojizos la noche del martes 11 de noviembre de este año, tras una tormenta geomagnética provocada por la actividad solar que permitió observar auroras boreales en Coahuila y otros estados del país.

Previo al avistamiento, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que una eyección de masa coronal (EMC) proveniente del Sol podría afectar las telecomunicaciones terrestres los días 11 y 12 de noviembre, y causar la aparición de este tipo de fenómenos luminosos.

La UNAM señaló que se han reportado observaciones en distintas zonas del norte del país y que podría repetirse el espectáculo durante la noche del miércoles, ante una nueva oleada de actividad solar.

Las auroras fueron visibles a simple vista desde municipios de Nuevo León, según la Sociedad Astronómica local, que compartió en redes sociales imágenes captadas en Icamole. También se registraron fotografías y videos del fenómeno desde Nogales, Sonora; Baja California; Chihuahua; Zacatecas y puntos del sur de Estados Unidos.

En Coahuila, el fenómeno fue observado desde Arteaga y la carretera Saltillo–Torreón. El Grupo Astronómico de Gómez Palacio compartió una fotografía tomada desde la caseta La Cuchilla, donde se apreciaron los tonos rojizos en el cielo.

Un evento similar ocurrió en octubre de 2024, cuando el fotógrafo Daniel Bates logró captar auroras desde Rincón Colorado, en la región sureste de Coahuila. De acuerdo con la Sociedad Astronómica de Saltillo, estos fenómenos se originan por la interacción de eyecciones de masa coronal con la atmósfera terrestre durante periodos de alta actividad solar.

Pese a su intensidad, especialistas afirmaron que las auroras no representan ningún riesgo para la población ni para el planeta.

