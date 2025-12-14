Carlos Villarreal impulsa obras con inversión de 16 mdp en Monclova
stas acciones, parte del Plan Prendamos Monclova , buscan mejorar la movilidad, fortalecer servicios básicos y elevar la calidad de vida de las familias monclovenses
MONCLOVA, COAH.- El alcalde Carlos Villarreal y el Gobierno Municipal de Monclova avanzaron de manera significativa en el desarrollo de la infraestructura urbana, al concluir una semana de entrega y supervisión de obras con una inversión superior a los 16 millones de pesos. Estas acciones se realizaron en conjunto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, reafirmando el compromiso de fortalecer los servicios básicos y la infraestructura en distintos sectores de la ciudad.
Las obras forman parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova, un esfuerzo orientado a lograr un desarrollo ordenado y atender necesidades prioritarias en colonias y espacios públicos.
Entre las obras destacadas de la semana se encuentran:
La entrega de la rehabilitación del campo deportivo en la colonia Ampliación Miguel Hidalgo, ubicado en la calle Benito Juárez, esquina con 20 de Noviembre.
La supervisión de la pavimentación de la calle Viesca, en la colonia Óscar Flores Tapia, entre las calles San Pedro y San Lorenzo.
La supervisión de la red y tomas de agua potable en la calle Chahuames, colonia Lomas de San Miguel.
La supervisión de la obra de drenaje sanitario en la misma calle Chahuames, entre las calles San Pedro y San Lorenzo.
El Plan Prendamos Monclova ha permitido atender rezagos históricos, modernizar la infraestructura urbana y generar mejores condiciones de seguridad y servicios para la población.
El alcalde Carlos Villarreal subrayó la importancia de la colaboración interinstitucional, al señalar que estas obras reflejan una visión de resultados. “Seguimos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para que cada inversión se vea reflejada en mejores servicios, espacios dignos y una mejor calidad de vida para las familias de Monclova. Nuestro compromiso es seguir llevando obras a las colonias y atender lo que la gente realmente necesita”, afirmó.
El Gobierno Municipal reafirmó su intención de continuar el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado para impulsar obras que consoliden el desarrollo y el futuro de Monclova.