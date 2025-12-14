Carlos Villarreal impulsa obras con inversión de 16 mdp en Monclova

MONCLOVA, COAH.- El alcalde Carlos Villarreal y el Gobierno Municipal de Monclova avanzaron de manera significativa en el desarrollo de la infraestructura urbana, al concluir una semana de entrega y supervisión de obras con una inversión superior a los 16 millones de pesos. Estas acciones se realizaron en conjunto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, reafirmando el compromiso de fortalecer los servicios básicos y la infraestructura en distintos sectores de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Obras en Camporredondo de la UAdeC alcanzan 99% y quedarán listas para cerrar el año

Las obras forman parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova, un esfuerzo orientado a lograr un desarrollo ordenado y atender necesidades prioritarias en colonias y espacios públicos.

Entre las obras destacadas de la semana se encuentran:

La entrega de la rehabilitación del campo deportivo en la colonia Ampliación Miguel Hidalgo, ubicado en la calle Benito Juárez, esquina con 20 de Noviembre.

La supervisión de la pavimentación de la calle Viesca, en la colonia Óscar Flores Tapia, entre las calles San Pedro y San Lorenzo.