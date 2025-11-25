CDHEC: policías siguen encabezando quejas por violaciones a derechos humanos

Coahuila
/ 25 noviembre 2025
    CDHEC: policías siguen encabezando quejas por violaciones a derechos humanos
    La Comisión señaló que seguirán investigando casos de abusos de oficiales. FOTO: ESPECIAL

La Comisión de Derechos Humanos de Coahuila dará seguimiento de oficio al caso, mientras la Fiscalía analiza el contexto del operativo en el que dos menores resultaron involucradas.

Luego del operativo realizado en Torreón en el que dos menores resultaron presuntamente golpeadas por elementos de seguridad, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) informó que dará seguimiento de oficio al caso, al tiempo que reiteró que las corporaciones policiales continúan concentrando el mayor número de quejas por posibles violaciones a derechos humanos.

El presidente de la Comisión, José Ángel Rodríguez Canales, señaló que, aunque el hecho es reciente, será investigado directamente por el organismo.

Indicó que, de forma general, los cuerpos policiales siguen siendo los más denunciados, además de otras áreas como salud y educación. “Sigue siendo las policías las más denunciadas”.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañéz, explicó que aún no se ha abierto una carpeta de investigación formal, ya que el caso se conoció apenas un día antes, pero aseguró que se analiza el contexto en el que se desarrolló el operativo para determinar si existe alguna responsabilidad. “Vamos a verificar cuál es el contexto de la situación y analizarla”, dijo.

Añadió que hasta el momento no se ha registrado acercamiento por parte de los tutores de la menor, aunque precisó que existen mecanismos legales para investigar y sancionar cualquier conducta irregular por parte de servidores públicos.

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

