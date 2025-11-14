Policías de Arteaga torturan a joven en Saltillo y cinco años después CDHEC se pronuncia únicamente con sanción administrativa

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) emitió una recomendación en contra de la Policía Preventiva Municipal de Arteaga por violentar los derechos humanos de un ciudadano durante una detención realizada fuera de los límites municipales que le corresponden.

La recomendación 24/2025, fue emitida a raíz de una queja presentada ante el organismo defensor a finales de octubre del 2021, donde el agraviado expuso que la detención derivó de un supuesto problema familiar que mucho más tarde, fue auxiliado abruptamente por los elementos.

De acuerdo con el relato de los hechos, la detención se realizó en un domicilio al que los elementos ingresaron por la puerta trasera, para al interior de su domicilio agredirlo y continuar con una detención donde lo “pasearon” y más tarde padeció actos de tortura.

“Después sentí que íbamos en terracería; iba descubierto de la cabeza, pero agachado. En seguida, me bajaron en un lugar al despoblado y me empezaron a golpear por todas partes, mientras yo estaba esposado, duramos ahí como una hora: me echaron tequila y tajín en los ojos, me quisieron asfixiar con una zanahoria que me metieron a la boca; fui golpeado en zonas blandas, perdí la noción durante unos momentos en que se me nubló la vista”, expresó el agraviado.

“Desde que me bajaron de la unidad para golpearme, estuve siendo grabado, de cómo era golpeado, torturado y demás. La oficial mujer era la que me estaba grabando, aunque ella también me estaba golpeando. Cuando bajamos de la sierra, me volvieron a encapuchar y me quisieron asfixiar con el suéter, porque me apretaron mucho en la boca y cuello, por lo que todo el trayecto tuve dificultad para respirar”, indica.

Una de los motivos por los cuales el agraviado resalta la queja, es que la detención se realizó por parte de los elementos de Arteaga, en una colonia al interior de Saltillo, y en su versión, los elementos dijeron que lo habían detenido por riña en el libramiento Oscar Flores Tapia, pese a que anteriormente habían señalado posesión de drogas.

Una vez que la CDHEC contrastó las versiones del caso, consideró que los elementos de la Policía de Arteaga sí cometieron violaciones a los derechos humanos en términos de violaciones al derecho a la libertad, a la legalidad y seguridad jurídica, a la seguridad personal y al trato digno, en modalidades como detención arbitraria, retención ilegal, daño a la integridad física y a la norma de adolescentes.

En ese sentido, la Comisión solicitó a la Policía de Arteaga continuar o iniciar con los procedimientos administrativos en contra de los elementos involucrados, así como reparar el daño económico a la víctima y garantías de no repetición.

A pesar de que los actos narrados en la queja podrían recaer en investigaciones delictivas, la CDHEC no consideró solicitar a la autoridad señalada, iniciar procedimientos en compañía del ministerio público para que esclarezca el caso.