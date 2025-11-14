Policías de Arteaga torturan a joven en Saltillo y cinco años después CDHEC se pronuncia únicamente con sanción administrativa

Coahuila
/ 14 noviembre 2025
    Policías de Arteaga torturan a joven en Saltillo y cinco años después CDHEC se pronuncia únicamente con sanción administrativa
    El ciudadano fue agredido, ‘paseado’ y posteriormente víctima de actos de tortura por parte de los oficiales. FOTO: ESPECIAL

El detenido denunció que los uniformados ingresaron por la puerta trasera de su domicilio sin autorización

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) emitió una recomendación en contra de la Policía Preventiva Municipal de Arteaga por violentar los derechos humanos de un ciudadano durante una detención realizada fuera de los límites municipales que le corresponden.

La recomendación 24/2025, fue emitida a raíz de una queja presentada ante el organismo defensor a finales de octubre del 2021, donde el agraviado expuso que la detención derivó de un supuesto problema familiar que mucho más tarde, fue auxiliado abruptamente por los elementos.

TE PUEDE INTERESAR: Investigan muerte de joven en Arteaga; presunta deuda, posible móvil

De acuerdo con el relato de los hechos, la detención se realizó en un domicilio al que los elementos ingresaron por la puerta trasera, para al interior de su domicilio agredirlo y continuar con una detención donde lo “pasearon” y más tarde padeció actos de tortura.

“Después sentí que íbamos en terracería; iba descubierto de la cabeza, pero agachado. En seguida, me bajaron en un lugar al despoblado y me empezaron a golpear por todas partes, mientras yo estaba esposado, duramos ahí como una hora: me echaron tequila y tajín en los ojos, me quisieron asfixiar con una zanahoria que me metieron a la boca; fui golpeado en zonas blandas, perdí la noción durante unos momentos en que se me nubló la vista”, expresó el agraviado.

“Desde que me bajaron de la unidad para golpearme, estuve siendo grabado, de cómo era golpeado, torturado y demás. La oficial mujer era la que me estaba grabando, aunque ella también me estaba golpeando. Cuando bajamos de la sierra, me volvieron a encapuchar y me quisieron asfixiar con el suéter, porque me apretaron mucho en la boca y cuello, por lo que todo el trayecto tuve dificultad para respirar”, indica.

Una de los motivos por los cuales el agraviado resalta la queja, es que la detención se realizó por parte de los elementos de Arteaga, en una colonia al interior de Saltillo, y en su versión, los elementos dijeron que lo habían detenido por riña en el libramiento Oscar Flores Tapia, pese a que anteriormente habían señalado posesión de drogas.

Una vez que la CDHEC contrastó las versiones del caso, consideró que los elementos de la Policía de Arteaga sí cometieron violaciones a los derechos humanos en términos de violaciones al derecho a la libertad, a la legalidad y seguridad jurídica, a la seguridad personal y al trato digno, en modalidades como detención arbitraria, retención ilegal, daño a la integridad física y a la norma de adolescentes.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: detienen a presunto homicida de joven regiomontano desaparecido

En ese sentido, la Comisión solicitó a la Policía de Arteaga continuar o iniciar con los procedimientos administrativos en contra de los elementos involucrados, así como reparar el daño económico a la víctima y garantías de no repetición.

A pesar de que los actos narrados en la queja podrían recaer en investigaciones delictivas, la CDHEC no consideró solicitar a la autoridad señalada, iniciar procedimientos en compañía del ministerio público para que esclarezca el caso.

Temas


Derechos humanos
Policía

Localizaciones


Saltillo

true

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El alcalde señaló que la conectividad aérea del Aeropuerto Internacional de Saltillo coloca a la Región Sureste en una posición estratégica de competitividad, atrayendo inversiones y desarrollo.

Modernización de Aeropuerto impulsa a la región: Alcalde de Ramos Arizpe

Los casos de VIH en la entidad se han disparado drásticamente en más de mil por ciento.

Coahuila: Se disparan contagios de VIH, pasan de 24 a 318

Con el fallo de la Corte, el SAT quedó facultado para exigir de inmediato el pago de los adeudos fiscales de Grupo Salinas y, de ser necesario, proceder al embargo de bienes para cubrir el monto.

‘Tío Richie’: a pagar en abonos ‘chiquitos’ 47 mil 407 millones
Equipos de Senasica y APHIS coordinan estrategias de vigilancia para frenar el avance del gusano barrenador.

Estados Unidos anuncia la dispersión de moscas estériles desde Tampico para combatir al gusano barrenador
Autoridades y directivos de la iniciativa privada realizaron este doble anuncio que fortalece la conectividad área de la localidad.

Saltillo: refuerzan conectividad aérea con vuelo a Cancún y modernización del aeropuerto Plan de Guadalupe
Familia Hysa es vinculada con el crimen organizado por lavado de dinero a través de casinos y restaurantes en México y Europa.

Los hermanos albaneses, en la mira de autoridades desde el año 2022 por lavar dinero para el Cartel de Sinaloa
true

POLITICÓN: Las ventajas que tiene Saltillo frente a Monterrey en materia aérea

Política artificial

Política artificial