UAdeC lleva a escena reflexión sobre salud mental y prevención del suicidio

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Saltillo
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    UAdeC lleva a escena reflexión sobre salud mental y prevención del suicidio
    La obra “Céfiro... ¿qué has tenido que dejar atrás?” fue presentada en el Auditorio de la Escuela Superior de Música como parte de las actividades de la UAdeC. CORTESÍA

La obra de teatro reúne a estudiantes y autoridades en una jornada centrada en las experiencias personales, las pérdidas y las redes de apoyo

En el marco del 46 aniversario de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, el décimo aniversario de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, se presentó la obra “Céfiro... ¿qué has tenido que dejar atrás?”.

La puesta en escena, realizada en el Auditorio de la Escuela Superior de Música, planteó una reflexión sobre las experiencias que transforman a las personas, las pérdidas, los cambios y la importancia de contar con espacios donde sea posible hablar, escuchar y pedir ayuda.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/facultad-de-ciencias-de-la-comunicacion-abre-dialogo-sobre-la-prevencion-del-suicidio-con-primera-feria-estudiantil-KE23413108

HABLAR Y PEDIR AYUDA TAMBIÉN ES PARTE DE LA PREVENCIÓN

Durante el encuentro, el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez, señaló que nadie debe enfrentar solo situaciones que afecten su bienestar y destacó la importancia de promover una cultura en la que pedir ayuda no sea visto como una señal de debilidad.

“Céfiro... ¿qué has tenido que dejar atrás?” invita a mirar hacia el interior y reconocer las experiencias que cada persona carga mientras continúa avanzando, al tiempo que plantea la necesidad de construir redes de apoyo.

Pimentel Martínez llamó a llevar este mensaje a los distintos espacios de la Universidad y de la sociedad, al considerar que siempre puede existir alguien dispuesto a escuchar y brindar acompañamiento.

$!Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación participaron en la puesta en escena, bajo la dirección de Juan Alberto Pérez Hernández.
Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación participaron en la puesta en escena, bajo la dirección de Juan Alberto Pérez Hernández. CORTESÍA

Por su parte, José Ángel Rodríguez Canales, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), explicó que la obra aborda situaciones relacionadas con la salud mental y forma parte del trabajo de difusión de los derechos humanos.

Agradeció la colaboración de la UAdeC y destacó la importancia de mantener acciones conjuntas encaminadas a construir entornos más incluyentes y con mayor atención a las necesidades de las personas.

ESTUDIANTES PARTICIPAN EN LA PUESTA EN ESCENA

La obra fue organizada por la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios, la CDHEC, la Facultad de Ciencias de la Comunicación, la Coordinación General de Vinculación e Innovación Productiva, el Tribunal Universitario en materia de Género y la Coordinación de Igualdad de Género.

$!La presentación abordó las pérdidas, los cambios y la importancia de construir redes de apoyo ante situaciones relacionadas con la salud mental.
La presentación abordó las pérdidas, los cambios y la importancia de construir redes de apoyo ante situaciones relacionadas con la salud mental. CORTESÍA

La puesta en escena estuvo bajo la dirección de Juan Alberto Pérez Hernández y contó con la participación de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación que integran el Grupo de Teatro Signos. Los jóvenes trabajaron en la adaptación del guion elaborado por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila.

Al término de la presentación se entregaron reconocimientos al director y a los actores Alondra Getsemaní García Zúñiga, Juan Carlos Brondo de la Garza, Zaid Hamal Leza Ávila y Juan Martín Alexander Rodríguez González.

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En el evento también estuvieron Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social; Jesús Enrique Flores Enríquez, director general de la CDHEC; Erasmo Ramos Gil, director de Inclusión del organismo; Miguel Sánchez Maldonado, director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y Daniela Valdez, subcoordinadora de Responsabilidad Social de la Coordinación General de Extensión Universitaria, acompañada por jóvenes del programa “Lobos en Acción”.

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