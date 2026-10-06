Cecilia Guadiana rechaza ir por Gubernatura de Coahuila; ‘no renunciaré a mi (doble) nacionalidad’

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Coahuila
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    Cecilia Guadiana rechaza ir por Gubernatura de Coahuila; ‘no renunciaré a mi (doble) nacionalidad’
    La legisladora aseguró que no está obligada a renunciar actualmente a su ciudadanía estadounidense, al no aspirar por ahora a otro cargo de elección popular. REDES SOCIALES

‘Mis papás decidieron que naciera en EU’, afirmó en entrevista en el Senado. Además puntualizó que seguirá en el Senado hasta 2030

La senadora de Morena, Cecilia Guadiana, afirmó que no renunciará por ahora a su nacionalidad estadounidense, pese a la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para establecer como requisito la renuncia a una segunda nacionalidad para quienes aspiren a la Presidencia de la República o una gubernatura.

Guadiana, quien nació en McAllen, Texas, sostuvo que su doble nacionalidad no fue una decisión personal, pues sus padres determinaron que naciera en Estados Unidos hace 31 años.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/senado-emite-declaratoria-constitucional-contra-la-doble-nacionalidad-se-turna-a-diputados-FN23956641

“Mi doble nacionalidad es un tema que no estaba en mi control hace 31 años. Mis papás decidieron que yo naciera allá y pues independientemente, yo soy mexicana de nacimiento porque soy hija de padres mexicanos y llevo viviendo aquí toda mi vida”, declaró ante medios de comunicación en el Senado.

La legisladora aseguró que, por el momento, no está obligada a renunciar a su ciudadanía estadounidense debido a que sus aspiraciones políticas están concentradas en continuar como senadora hasta 2030, por lo que no competiría por la gubernatura de Coahuila.

“Mis aspiraciones ahorita están aquí en el Senado de la República y así van a seguir hasta 2030”, señaló.

La postura de Guadiana ocurre después de que el Senado aprobó una reforma constitucional que establece que quienes busquen la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán ser mexicanos por nacimiento y no tener otra nacionalidad. En caso de contar con una, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos. La reforma fue enviada a los congresos estatales para continuar con el proceso constitucional.

La propuesta fue presentada por Sheinbaum en agosto. La presidenta sostuvo que quienes aspiren a esos cargos deben renunciar a cualquier otra nacionalidad para garantizar que el interés nacional esté por encima de cualquier otro.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-contra-la-doble-nacionalidad-de-candidatos-presidentes-y-gobernadores-solo-pueden-tener-una-patria-NI23817930

Cuestionada sobre si en el futuro podría competir por la gubernatura de Coahuila, cuya elección está prevista para 2029, Guadiana evitó definir sus planes.

“Falta mucho, no sé ni qué voy a hacer la próxima semana, menos en 2029. No es un tema que me preocupe por ahora. No me quita el sueño y por ahora, yo no voy a renunciar a mi nacionalidad”, puntualizó.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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