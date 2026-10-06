Senado emite declaratoria constitucional contra la doble nacionalidad; se turna a Diputados

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Senado emite declaratoria constitucional contra la doble nacionalidad; se turna a Diputados
    La declaratoria fue turnada a la Cámara de Diputados para que realice la declaratoria procedente para que entre en vigor. Cuartoscuro

La reforma de nacionalidad única fue avalada por 22 congresos estatales

CDMX.- El pleno del Senado de la República realizó la declaratoria de reforma constitucional con el escrutinio de 22 votos aprobatorios, de igual número de estados, al proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad de los Poderes Ejecutivos Federal y Locales.

La declaratoria fue turnada a la Cámara de Diputados para que realice la declaratoria procedente para que entre en vigor la prohibición para quienes aspiren a la Presidencia de la República o alguna gubernatura, renuncien a una segunda nacionalidad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/imss-destituye-a-su-delegada-en-durango-tras-muerte-de-cinco-recien-nacidos-en-el-hospital-general-de-zona-numero-1-IN23955863

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez, realizó la declaratoria y expuso que se recibieron las comunicaciones sobre la aprobación de la reforma constitucional de parte de los congresos de Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca y Puebla.

CONGRESOS AVALAN INICIATIVA DE LA PRESIDENTA

Asimismo, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/morena-acusa-a-kuri-de-promover-injerencia-tras-colaboracion-con-el-embajador-johnson-DN23955723

Dicha reforma, derivada de una reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre doble nacionalidad establece como requisito obligatorio contar únicamente con la nacionalidad mexicana para poder competir y ocupar los principales cargos del poder ejecutivo en México.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Senadores
reformas a la Ley

Localizaciones


CDMX
México

Personajes


Higinio Martínez
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Senado De la República
Cámara de Diputados
Poder Ejecutivo

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
AMLO: Cariño en las candidaturas morenistas

AMLO: Cariño en las candidaturas morenistas
true

Partido Verde, la plataforma de Harfuch: Loret de Mola
Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, fue señalado por EU como integrante de una red de robo de hidrocarburos del CJNG.

Quién es ‘El Tanque’ y cómo operaba la red ligada al robo de combustible del CJNG
La secretaria de Bienestar destacó la participación del personal que integra las brigadas y señaló que el propósito del programa es llevar la atención hasta donde viven las personas.

Gobierno de Sheinbaum presenta avances del Programa Salud Casa por Casa que suma 27 millones de consultas
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
El Sorteo del Buen Fin 2026 repartirá 500 millones de pesos entre consumidores y comercios. Estas son las compras y fechas que debes considerar para participar.

Ya viene el sorteo del SAT del Buen Fin 2026 que repartirá 500 millones de pesos... estos son los requisitos para participar
Cierra se da tras meses de litigio antimonopolio y luego de que jueza de California ratificó acuerdo entre Paramount Skydance y 12 fiscales estatales que se oponían a la operación.

Concreta Paramount compra de Warner Bros Discovery por 110 mil millones de dólares
México cerrará ante Jamaica en el Estadio BBVA la serie de Cuartos de Final de la Concacaf Nations League 2026-27.

México vs Jamaica: el Tri jugará los Cuartos de Nations League en Monterrey