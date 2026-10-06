Senado emite declaratoria constitucional contra la doble nacionalidad; se turna a Diputados

CDMX.- El pleno del Senado de la República realizó la declaratoria de reforma constitucional con el escrutinio de 22 votos aprobatorios, de igual número de estados, al proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad de los Poderes Ejecutivos Federal y Locales.

La declaratoria fue turnada a la Cámara de Diputados para que realice la declaratoria procedente para que entre en vigor la prohibición para quienes aspiren a la Presidencia de la República o alguna gubernatura, renuncien a una segunda nacionalidad.