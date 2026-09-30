Sheinbaum contra la doble nacionalidad de candidatos: ‘presidentes y gobernadores sólo pueden tener una patria’

Durante la conferencia matutina de este 30 de septiembre, la mandataria aclaró que la modificación no significa que los mexicanos tengan prohibido contar con más de una nacionalidad. La diferencia, explicó, está en los requisitos aplicables a quienes pretendan ocupar determinados cargos públicos.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la reforma constitucional aprobada por el Senado que establece nuevos requisitos de nacionalidad única para quienes busquen ocupar la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México.

La reforma, avalada por el Senado el 29 de septiembre, modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer el requisito de nacionalidad única en los Poderes Ejecutivos federal y locales.

UNA SOLA NACIONALIDAD PARA QUIENES BUSQUEN GOBERNAR

Al explicar su posición, Sheinbaum sostuvo que quienes aspiren a la Presidencia o a una gubernatura deberán renunciar a cualquier otra nacionalidad que posean antes de cumplir con los requisitos constitucionales para competir.

“Los presidentes de México sólo pueden tener una bandera, una patria, un pueblo”, expresó durante la mañanera.

La presidenta hizo una distinción entre el derecho de los ciudadanos a conservar distintas nacionalidades y las condiciones establecidas para acceder a ciertos cargos de elección popular. De acuerdo con el texto aprobado por el Senado, la medida también contempla a quienes busquen encabezar el gobierno de la capital del país.

La discusión ha generado posiciones encontradas en el Senado. Legisladores de oposición cuestionaron que la reforma pueda afectar los derechos políticos de mexicanos que adquirieron otra nacionalidad, particularmente integrantes de comunidades migrantes.

SHEINBAUM ASEGURA QUE EL REQUISITO SERÁ PARA CANDIDATOS

Sheinbaum insistió en que tener más de una nacionalidad seguirá siendo posible para la población mexicana, pero señaló que quienes pretendan llegar a los principales cargos ejecutivos deberán cumplir con la nueva condición.

“Si no cumple, pues no puede ser candidato, así haya encuesta. Si no cumple, pues no cumple, así de sencillo”, sentenció.

La declaración ocurre después de que el Senado aprobó la reforma por mayoría calificada. El debate parlamentario incluyó argumentos relacionados con soberanía, nacionalidad, derechos políticos y participación de mexicanos que viven en el extranjero.

Uno de los puntos señalados durante la discusión fue que la legislación mexicana permite desde 1998 que los ciudadanos tengan doble nacionalidad. Legisladores que se opusieron al dictamen argumentaron que esa figura forma parte de los derechos adquiridos por millones de mexicanos.

QUÉ CAMBIA PARA LOS ASPIRANTES

La reforma se enfoca en quienes busquen ocupar los cargos ejecutivos señalados y no elimina de manera general la posibilidad de que un mexicano tenga más de una nacionalidad.

· Ciudadanía: los mexicanos pueden conservar la posibilidad de tener doble o más nacionalidades.

· Presidencia: quienes aspiren al cargo deberán cumplir con el requisito de nacionalidad única establecido por la reforma.

· Gubernaturas: la misma condición se contempla para quienes busquen encabezar los gobiernos estatales.

· Ciudad de México: el requisito también se incorpora para la Jefatura de Gobierno.

· Renuncia: quienes tengan otra nacionalidad deberán renunciar a ella para cumplir con la nueva condición constitucional.