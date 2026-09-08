Cecy Guadiana analiza con Harfuch resultados de la estrategia de seguridad

Durante el encuentro se analizaron los resultados de la política de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que tiene entre sus principales objetivos disminuir los homicidios y la extorsión, combatir a los generadores de violencia y fortalecer las capacidades de prevención y proximidad de las policías locales.

La senadora por Coahuila, Cecilia Guadiana Mandujano, sostuvo una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para revisar los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad y las acciones implementadas por el Gobierno de México para reducir la violencia y los delitos de alto impacto.

La estrategia se sustenta en cuatro ejes: atención a las causas de la violencia, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación, así como una mayor coordinación entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas.

Entre los resultados expuestos destaca una reducción de 53 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos durante 22 meses, al pasar de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 40.8 en agosto de 2026.

Asimismo, se reportó una disminución de 33 por ciento en los delitos de alto impacto entre octubre de 2024 y julio de 2026, mientras que 30 entidades federativas registraron una reducción en su promedio diario de homicidios dolosos entre enero y julio de este año, en comparación con el mismo periodo de 2025.

Como parte de las operaciones contra las estructuras delictivas, del 1 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2026 fueron detenidas 67 mil 253 personas por delitos de alto impacto. Además, se aseguraron 32 mil 800 armas de fuego y 518 toneladas de drogas.

En materia de extorsión, las autoridades federales reportaron la detención de mil 847 personas entre julio de 2025 y julio de 2026. También se expusieron avances en las acciones contra el robo al transporte mediante el Plan Cero Robos y la Estrategia Balam.

Guadiana Mandujano destacó la importancia de mantener la coordinación entre las instituciones federales y los gobiernos estatales, además de fortalecer las capacidades locales para prevenir delitos y atender las causas que generan violencia.