Celebran 30 aniversario de la reserva de la Sierra de Zapalinamé con reforestación

En el marco del 30 aniversario de la Reserva Natural Protegida Sierra de Zapalinamé, se llevó a cabo una jornada ambiental en la que se plantaron más de 600 árboles, con la participación de jóvenes de la comunidad, estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila y público en general que visitó por primera vez esta área protegida. La secretaria de Medio Ambiente de Coahuila, Diana Susana Estens de la Garza, señaló que Zapalinamé se consolidó como la primera área natural protegida de carácter estatal en la entidad. Su establecimiento sentó un precedente para la creación de nuevas reservas y motivó a instituciones, asociaciones civiles y ciudadanos a impulsar iniciativas similares de conservación.

A tres décadas de su creación, la funcionaria calificó este modelo como exitoso y destacó que la plantación de 600 árboles, en la que participaron jóvenes, representa una acción significativa y una apuesta por el futuro. RETOS DE CONSERVACIÓN Aunque las evaluaciones recientes indican que zonas clave, como el Cañón de San Lorenzo, se encuentran bien conservadas, la reserva enfrenta diversos desafíos. Estens de la Garza señaló que entre las principales amenazas se encuentran el cambio de uso de suelo y la presión derivada de construcciones irregulares o no autorizadas, especialmente en las áreas destinadas a la restauración ecológica.

Para atender estas problemáticas, explicó que las autoridades ambientales trabajan de manera coordinada con el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel; la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila (PROPAEC); la Fiscalía y el Registro Agrario Nacional (RAN). La secretaria reconoció que aún queda trabajo por realizar tanto en Zapalinamé como en otras regiones del estado. Sin embargo, subrayó que involucrar a las nuevas generaciones en el cuidado del entorno es fundamental para fomentar el interés por la conservación del patrimonio natural.

ACCIÓN CIUDADANA La Sierra de Zapalinamé es considerada uno de los principales pulmones de Saltillo y una zona fundamental para la captación y el almacenamiento de agua que abastece a la población. En este contexto, la organización Apoya tu Bosque Local informó que concluyó su jornada de reforestación 2026 con un total de 10 mil 724 árboles plantados. De acuerdo con la agrupación, los ejemplares utilizados tienen diferentes tamaños, desde 40 centímetros hasta más de 1.5 metros de altura.

Los organizadores agradecieron el apoyo de los voluntarios y brigadistas, cuyo esfuerzo y acompañamiento hicieron posible las actividades de reforestación. “Gracias a todos los que comenzaron como desconocidos y ahora ya son parte de las grandes familias reforestadoras, muchas gracias amigos”, expresaron.

Asimismo, reconocieron la participación de las empresas que se suman cada año y de aquellas que se incorporaron por primera vez en 2026. “Agradecemos a todas las empresas que se suman año con año y a las nuevas que este año depositaron su confianza en nuestra labor. El que ustedes ofrezcan esta actividad a sus empleados y ellos vayan tan entusiastas a reforestar se siente como un abrazo a nuestra madre tierra”, señalaron.

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