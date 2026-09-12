Tras presentación de paquete económico federal, Coahuila alista revisión de ingresos estatales y municipales

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    Tras presentación de paquete económico federal, Coahuila alista revisión de ingresos estatales y municipales
    El Congreso de Coahuila analizará las propuestas de ingresos de los 38 municipios para 2027. ARCHIVO

El Congreso local espera recibir el paquete económico estatal a mediados de noviembre, mientras que los municipios deberán entregar sus iniciativas de Ley de Ingresos a más tardar el 15 de octubre

Luego de la entrega del Paquete Económico 2027 de la Federación al Congreso de la Unión, el Congreso de Coahuila se prepara para recibir y analizar las propuestas de ingresos y egresos del estado, así como las leyes de ingresos de los 38 municipios para el año entrante.

La coordinadora de la Comisión de Hacienda del Congreso de Coahuila, Beatriz Fraustro, explicó que los municipios ya trabajan en sus anteproyectos y que la fecha límite para presentar formalmente sus iniciativas ante el Poder Legislativo es el 15 de octubre.

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De acuerdo con la normativa estatal, a partir de la recepción de las propuestas, la Comisión de Hacienda realizará la revisión de cada municipio y podrá convocar a los ayuntamientos cuando existan observaciones o dudas sobre los planteamientos. Estas deberán ser aprobadas por el legislativo a más tardar el 15 de diciembre.

Fraustro señaló que los municipios han recibido capacitación para elaborar sus proyectos y que se les pidió ajustarse, en términos generales, a un incremento de 4 por ciento.

La diputada anticipó que podrían presentarse algunos incrementos más altos en conceptos específicos, principalmente en multas. Explicó que algunos municipios consideran necesario elevar determinadas sanciones para reforzar programas relacionados con temas como la disposición de basura o el exceso de velocidad.

No obstante, sostuvo que la Comisión de Hacienda revisará que estos aumentos tengan una justificación y que no representen medidas con fines exclusivamente recaudatorios.

Entre los municipios que podrían plantear nuevamente este tipo de medidas mencionó a Arteaga, Saltillo y Torreón, aunque aclaró que todavía no se cuenta con los proyectos definitivos.

En paralelo, el Congreso local espera recibir el paquete económico del Gobierno de Coahuila hacia mediados de noviembre. La legislación estatal establece que el Gobernador debe acudir al Congreso dentro de los últimos 15 días de noviembre de cada año para informar sobre el estado general que guarda la administración pública estatal.

En años recientes, la entrega del informe de gobierno y la presentación de las iniciativas que integran el paquete económico han ocurrido en fechas cercanas. Por ello, se prevé que el calendario legislativo de noviembre concentre la recepción y revisión de las propuestas del Ejecutivo estatal.

Con la entrega del paquete federal, comenzará también una etapa de revisión de las estimaciones de participaciones y recursos que podrían recibir las entidades federativas y los municipios, elementos que forman parte del contexto para la elaboración de los presupuestos locales.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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