Chocan tres tráileres en la carretera 57, en Allende; uno de los choferes termina hospitalizado

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Coahuila
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    Chocan tres tráileres en la carretera 57, en Allende; uno de los choferes termina hospitalizado
    Tres tractocamiones estuvieron involucrados en el accidente ocurrido sobre la carretera federal 57, en el tramo Allende-Nueva Rosita. REDES SOCIALES

Dos unidades carboneras chocaron de frente y un tercer tractocamión se impactó contra una de ellas; el percance obligó a interrumpir la circulación

ALLENDE, COAH.- Tres tractocamiones protagonizaron un aparatoso accidente sobre la carretera federal 57, en el tramo libre Allende-Nueva Rosita, que dejó a uno de los conductores hospitalizado y obligó a interrumpir temporalmente la circulación.

De acuerdo con información difundida en medios de la región, el percance ocurrió durante el viernes 14 de agosto, en un punto cercano al rancho La Piedra y a la zona de las cuestas ubicadas en ese tramo carretero.

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Raúl Garza Tron, director de Protección Civil y Bomberos de Allende, informó que en el accidente participaron tres unidades de carga. Dos de ellas eran tractocamiones carboneros, uno cargado y otro vacío, mientras que el tercero transportaba una plataforma.

Según la versión proporcionada por el funcionario municipal, los dos vehículos carboneros chocaron de frente. Posteriormente, el tercer tractocamión se impactó contra la parte posterior de una de las unidades involucradas.

El accidente movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos de Allende, así como a paramédicos, quienes brindaron atención a los tres operadores.

Dos de los conductores fueron valorados en el sitio y no requirieron traslado a un hospital. Otro de ellos, identificado en información difundida en la región como Juan Pablo Santos Ibarra, de 54 años y con domicilio en Monclova, presentó un fuerte golpe en el tórax.

El hombre fue trasladado a la Clínica 12 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Allende, para recibir atención médica y descartar lesiones de mayor gravedad. Debido al dolor que presentaba, no se descartaba que posteriormente pudiera requerir una valoración especializada en Piedras Negras.

Mientras los cuerpos de emergencia realizaban las labores de auxilio y retiro de las pesadas unidades, la circulación permaneció cerrada en ambos sentidos. Más tarde se habilitó uno de los carriles de manera intermitente para permitir el paso de vehículos.

Elementos de la Guardia Nacional quedaron a cargo de las acciones correspondientes en la carretera, mientras se determina la mecánica del accidente y se deslindan responsabilidades.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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