Ciudadanos podrán elegir el género de su credencial del INE sin trabas

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Coahuila
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    Ciudadanos podrán elegir el género de su credencial del INE sin trabas
    Los ciudadanos pueden elegir que aparezca su identidad de género autopercibida, con las opciones de Hombre (H), Mujer (M) o No Binario (NB). CORTESÍA

Presentan nuevos modelos de micas para votar

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila presentó oficialmente los nuevos modelos de la credencial para votar modelos I para territorio nacional y J para el extranjero, los cuales destacan por ser más seguros e inclusivos al permitir que la ciudadanía declare su autoidentificación con pueblos indígenas o afro-mexicanos y de género sin mayor trámite legal.

Durante la presentación encabezada por el Miguel Castillo Morales, encargado de la vocalía ejecutiva en Coahuila, y Felicitas Matamácías, se destacó que la inclusión de la adscripción a una comunidad indígena o afro-mexicana es una de las innovaciones más importantes en materia de derechos de identidad.

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Los ponentes aclararon que la incorporación de este dato es opcional y depende enteramente de la voluntad del ciudadano al momento de realizar su trámite.

Asimismo, se especificó que, por el momento, se trata de un dato informativo declarativo, por lo que su aparición en la credencial no genera derechos político-electorales adicionales ni acciones afirmativas automáticas para candidaturas de estos grupos.

Además de la autoidentificación étnica, el nuevo modelo de la INE refuerza su carácter inclusivo con opción de odentidad de género. Los ciudadanos pueden elegir que aparezca su identidad de género autopercibida, con las opciones de Hombre (H), Mujer (M) o No Binario (NB).

Otro punto es que el plástico cuenta con una muesca táctil en el borde superior para facilitar su identificación manual. Además, los nuevos códigos QR permiten que, mediante la aplicación móvil del instituto, se reproduzca con voz el nombre del ciudadano, facilitando la verificación de datos para personas con debilidad visual.

$!El nuevo modelo incorporó el elemento Dobit, un holograma de alta tecnología con microtextos y nanotextos legibles solo con lentes de máxima capacidad.
El nuevo modelo incorporó el elemento Dobit, un holograma de alta tecnología con microtextos y nanotextos legibles solo con lentes de máxima capacidad. CORTESÍA

Incluye letras en relieve y el diseño de una urna con un voto que puede ser percibido al tacto como medida de autenticidad.

SEGURIDAD REFORZADA Y TECNOLOGÍA ‘INFALIBLE’

Castillo Morales enfatizó que el propósito de esta evolución tecnológica es garantizar que el medio de identificación sea infalible frente a intentos de fraude o mal uso de datos personales. Para ello, se incorporó el elemento Dobit, un holograma de alta tecnología con microtextos y nanotextos legibles solo con lentes de máxima capacidad, así como tintas ultravioletas que revelan el mapa de México y los datos del titular únicamente bajo luz negra.

VIGENCIA Y TRÁMITES

Se recordó a la población de Coahuila que el servicio de emisión de la credencial no tiene costo. Actualmente, el Estado cuenta con 21 módulos, 12 fijos y 9 itinerantes, para atender a los ciudadanos.

Es importante destacar que las credenciales anteriores, modelos E, F, G y H, no pierden validez y pueden seguir utilizándose para votar e identificarse hasta que cumplan sus diez años de vigencia. Sin embargo, para aquellos que realicen trámites de inscripción o corrección de datos, ahora es obligatorio presentar el documento de la CURP para integrar debidamente la información en el padrón electoral.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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