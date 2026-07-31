Clausura UAdeC el ‘Lobos Camp 2026’ con muestra de habilidades infantiles

Con una exhibición de los trabajos y habilidades desarrolladas por niñas y niños de 5 a 12 años, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) clausuró las actividades del “Lobos Camp 2026”, curso de verano que se realizó del 20 al 31 de julio en distintas sedes de la institución. La ceremonia de cierre se llevó a cabo en el Paraninfo del Ateneo Fuente, donde los participantes presentaron números artísticos y mostraron parte de lo aprendido durante las dos semanas de actividades. De manera simultánea, concluyeron los trabajos en las sedes ubicadas en Torreón, Monclova, Múzquiz y Piedras Negras.

En el acto estuvieron presentes la coordinadora de la Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández; la secretaria del Sindicato de Trabajadoras de la UAdeC, Nora Mireya Ramírez Sánchez; la coordinadora del “Lobos Camp”, Patricia de la Rosa; además de madres y padres de familia y público en general. RECONOCEN TRAYECTORIA DE INSTRUCTORES Previo a las presentaciones artísticas, autoridades universitarias entregaron constancias de reconocimiento a instructores y talleristas por los años de servicio dedicados a la formación de los participantes. Entre los homenajeados estuvieron Lourdes García Reséndiz, quien ha impartido el curso de música durante 26 años; Iván de Jesús Esquivel García, instructor de fútbol durante 16 años; Norma Estela Jiménez Díaz, responsable del taller de expresión musical durante 12 años; César Martínez Celedón, quien durante una década ha compartido sus conocimientos en arte y manualidades, y Genaro Loera Hernández, instructor de pintura durante 20 años.

Durante la clausura, las niñas y los niños presentaron parte de los conocimientos adquiridos en los talleres de ciencias, manualidades, artes y actividades deportivas, además de participar en los números preparados para el cierre. El programa de verano ofreció a los menores un espacio de convivencia y aprendizaje durante el periodo vacacional, mediante actividades encaminadas al desarrollo de habilidades y al acercamiento con distintas disciplinas. Con esta edición, la UAdeC concluyó un programa dirigido a la niñez, con actividades enfocadas en la educación, cultura, deporte, ciencia y desarrollo humano, además de promover la convivencia en un entorno seguro.