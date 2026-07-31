Clausura UAdeC el ‘Lobos Camp 2026’ con muestra de habilidades infantiles

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Clausura UAdeC el ‘Lobos Camp 2026’ con muestra de habilidades infantiles
    Niñas y niños participantes en el “Lobos Camp 2026” presentaron los trabajos y habilidades desarrolladas durante el curso de verano. CORTESÍA

Durante dos semanas, menores de 5 a 12 años participaron en actividades artísticas, deportivas, científicas y recreativa

Con una exhibición de los trabajos y habilidades desarrolladas por niñas y niños de 5 a 12 años, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) clausuró las actividades del “Lobos Camp 2026”, curso de verano que se realizó del 20 al 31 de julio en distintas sedes de la institución.

La ceremonia de cierre se llevó a cabo en el Paraninfo del Ateneo Fuente, donde los participantes presentaron números artísticos y mostraron parte de lo aprendido durante las dos semanas de actividades. De manera simultánea, concluyeron los trabajos en las sedes ubicadas en Torreón, Monclova, Múzquiz y Piedras Negras.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/simas-torreon-lleva-brigadas-a-colonias-para-atender-rezago-de-agua-y-drenaje-HA22552454

En el acto estuvieron presentes la coordinadora de la Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández; la secretaria del Sindicato de Trabajadoras de la UAdeC, Nora Mireya Ramírez Sánchez; la coordinadora del “Lobos Camp”, Patricia de la Rosa; además de madres y padres de familia y público en general.

RECONOCEN TRAYECTORIA DE INSTRUCTORES

Previo a las presentaciones artísticas, autoridades universitarias entregaron constancias de reconocimiento a instructores y talleristas por los años de servicio dedicados a la formación de los participantes.

Entre los homenajeados estuvieron Lourdes García Reséndiz, quien ha impartido el curso de música durante 26 años; Iván de Jesús Esquivel García, instructor de fútbol durante 16 años; Norma Estela Jiménez Díaz, responsable del taller de expresión musical durante 12 años; César Martínez Celedón, quien durante una década ha compartido sus conocimientos en arte y manualidades, y Genaro Loera Hernández, instructor de pintura durante 20 años.

$!Las actividades del curso de verano incluyeron talleres de ciencias, manualidades, artes, música y disciplinas deportivas.
Las actividades del curso de verano incluyeron talleres de ciencias, manualidades, artes, música y disciplinas deportivas. CORTESÍA

Durante la clausura, las niñas y los niños presentaron parte de los conocimientos adquiridos en los talleres de ciencias, manualidades, artes y actividades deportivas, además de participar en los números preparados para el cierre.

El programa de verano ofreció a los menores un espacio de convivencia y aprendizaje durante el periodo vacacional, mediante actividades encaminadas al desarrollo de habilidades y al acercamiento con distintas disciplinas.

Con esta edición, la UAdeC concluyó un programa dirigido a la niñez, con actividades enfocadas en la educación, cultura, deporte, ciencia y desarrollo humano, además de promover la convivencia en un entorno seguro.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cursos De Verano
Educación
Talleres

Organizaciones


UAdeC

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El deseo más profundo

El deseo más profundo
true

Coahuila: Entre tragedias y reacciones
true

POLITICÓN: Cinco feminicidios en un mes; hay protocolos, pero la protección no llega a tiempo en Coahuila
Los despojos han mantenido una tendencia en los últimos años, con la complicidad de notarios, acusa el Foro de Abogados.

Saltillo: se mantienen despojos inmobiliarios con apoyo de notarios, señala Foro de Abogados
Las derechohabientes mayores de 40 años deberán acudir a su unidad médica para conocer los requisitos y la fecha de atención.

IMSS Coahuila llevará mastógrafos móviles a 32 unidades médicas durante agosto
Osmar Olvera conquistó el oro en trampolín de un metro y encabezó otra jornada exitosa para los clavados mexicanos en Santo Domingo 2026.

México llega a 74 oros en Santo Domingo 2026; raquetbol y clavados lideran la jornada
Jay Clayton asumirá la coordinación de las agencias de inteligencia de EU tras ser confirmado por el Senado; antes encabezó el caso contra Rubén Rocha Moya.

Jay Clayton, fiscal del caso contra Rubén Rocha, es confirmado como director de Inteligencia de EU
La ambiciosa expansión de Chipotle, o cómo vender burritos en México sin ser mexicano

La ambiciosa expansión de Chipotle, o cómo vender burritos en México sin ser mexicano